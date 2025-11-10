На Купянском направлении россияне давят небольшими группами. Волчанск полностью разрушен, мест для обустройства позиций нет, - Трегубов

На Купянском направлении российские захватчики давят небольшими группами и применяют большое количество БПЛА, чтобы прервать украинскую логистику и продвинуться с юга и востока. В Волчанске бои идут среди полностью разрушенных зданий.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Ситуация на Купянском направлении

По словам Трегубова, на Купянском направлении россияне применяют большое количество БПЛА, чтобы прервать украинскую логистику. Кроме этого, враг применяет тактику просачивания малых групп, и этих групп много.

"Общего изменения тактики нет, логично, что каких-то принципиальных изменений там не будет, потому что операция в самом разгаре, они не будут менять лошадей на переправе, но ситуация там действительно шаткая... Россияне очень активно пытаются завершить охват, прорваться ближе к центру и южной части города, потому что у них уже есть заявление их верховного главнокомандующего, что якобы он уже почти взят", - сказал спикер.

Он также рассказал, что россияне давят с юга и с востока, пытаются продавить украинскую оборону в направлении Купянска-Узлового.

"Там есть попытки вытеснить украинские войска с восточного берега Оскола, чтобы город окончательно лишился логистики. Они очень-очень сильно пытаются это сделать, потому что в самом городе у них пошло не так, как они хотели. И теперь вокруг города они пытаются это как-то компенсировать", - говорит Трегубов.

Какова ситуация в Волчанске?

По словам Трегубова, основной проблемой для украинской армии на Волчанском направлении является то, что город Волчанск полностью разрушен - там уже почти нет мест для обустройства позиций.

"Проблема в полностью разрушенных позициях, их выставлять уже скоро негде будет. Если в Купянске мы говорим о городских боях, то в Волчанске мы говорим о боях на руинах. Волчанск был ареной таких схваток уже в течение нескольких лет. Он находится непосредственно на границе, до него долетает не то, что КАБ, до него долетает все, что можно. Сам город был сильно разрушен еще даже год назад. А сейчас просто последние капитальные здания там рассыпаются", - рассказывает он.

"Россияне там выбрали ту же стратегию, которую они выбрали в условной Волновахе, которую после оккупации уже никто восстанавливать не стал. Просто вычеркнули из перечня населенных пунктов. Здесь, к сожалению, речь идет о том же самом. Это не город, это полигон сейчас. И украинцы пытаются удерживать позиции, но здесь речь о том, а есть ли позиции как таковые", - говорит дальше Трегубов.

Есть ли сейчас угроза для Харькова?

По его словам, пока об увеличении угрозы для Харькова речи не идет.

"Непосредственно о Харькове мы не говорим, там еще есть реки, есть чем сдерживать россиян непосредственно. Это не является каким-то направлением, с которого они там будут пытаться рвануть на Харьков, по крайней мере в какой-то обозримой перспективе. Но плохо, что россияне пытаются вдоль границы создать зону контроля. Это касается и Волчанского, и Великобурлукского направлений, это фактически российская "санитарная зона" вдоль границы, которая не должна быть создана, и из которой они должны быть выбиты", - добавил Трегубов.

