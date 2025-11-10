На Куп’янському напрямку росіяни тиснуть малими групами. Вовчанськ повністю зруйнований, місць для облаштування позицій немає,- Трегубов

На Куп’янському напрямку російські загарбники тиснуть малими групами та застосовують велику кількість БпЛА, щоб перервати українську логістику та просунутися з півдня та сходу. У Вовчанську бої точаться серед повністю зруйнованих будівель.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів начальник управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За словами Трегубова, на Куп'янському напрямку росіяни застосовують велику кількість БпЛА, щоб перервати українську логістику. Крім цього, ворог застосовує тактику просочування малих груп, і цих груп багато.

"Загальної зміни тактики немає, логічно, що зміни якоїсь принципової там не буде, бо операція в самому розпалі, вони не будуть змінювати коней на переправі, але ситуація там справді хитка... Росіяни дуже активно намагаються завершити охоплення, прорватися ближче до центру і південної частини міста, бо у них вже є заява їхнього верховного головнокомандувача, що начебто воно вже майже взяте", - сказав речник.

Він також розповів, що росіяни тиснуть з півдня і зі сходу, намагаються продавити українську оборону у напрямку Куп’янська-Вузлового.

"Там є намагання витіснити українські війська зі східного берега Осколу, щоб місто остаточно не мало логістики. Вони дуже-дуже сильно намагаються це зробити, бо в самому місті в них пішло не так, як вони хотіли. І тепер довкола міста вони намагаються це якось компенсувати", - говорить Трегубов.

Яка ситуація у Вовчанську?

За словами Трегубова, основною проблемою для української армії на Вовчанському напрямку є те, що місто Вовчанськ повністю зруйноване - там вже майже немає місць для облаштування позицій.

"Проблема у повністю зруйнованих позиціях, їх виставляти вже скоро не буде де. Якщо в Куп’янську ми кажемо про міські бої, то у Вовчанську ми кажемо про бої на руїнах. Вовчанськ був ареною таких двобоїв вже продовж кількох років. Він є безпосередньо на кордоні, до нього долітає не те, що КАБ, до нього долітає все, що можна. Саме місто було сильно зруйноване ще навіть рік тому. А зараз просто останні капітальні будівлі там складаються",- розповідає він.

"Росіяни там обрали ту саму стратегію, яку вони обрали в умовній Волновасі, яку після окупації вже ніхто відновлювати не став. Просто викреслили з переліку населених пунктів. Тут, на жаль, йдеться про те ж саме. Це не місто, це полігон зараз. І українці намагаються утримувати позиції, але тут мова про те, а чи є позиції як такі", - говорить далі Трегубов.

Чи є зараз загроза для Харкова?

За його словами, наразі про збільшення загрози для Харкова не йдеться.

"Безпосередньо про Харків ми не говоримо, там ще річки є, є чим стримувати росіян безпосередньо. Це не є якимось напрямком, з якого вони там намагатимуться рвонути на Харків, принаймні в якійсь осяжній перспективі. Але погано, що росіяни намагаються вздовж кордону створювали зону контролю. Це стосується і Вовчанського, і Великобурлуцького напрямків, це фактично російська "санітарна зона" вздовж кордону, яка не має бути створеною, і з якої вони мають бути вибиті", - додав Трегубов.

