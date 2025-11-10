Близько 300 місцевих жителів залишилось у Дворічанській громаді на Харківщині: ворожі дрони постійно полюють на цивільних, - МВА

До повномасштабного вторгнення на Дворічанщині проживало понад 16 тисяч людей, наразі залишаються близько 300 людей. Громада перебуває у зоні активних бойових дій, зруйновано до 90% житла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це в ефірі "Українського радіо Харків" розповіла очільниця Дворічанської селищної військової адміністрації Галина Турбаба.

За її словами, громада перебуває в зоні активних бойових дій, а ситуація загострилася через постійні атаки дронів.

"Ці дрони не залітають - вони постійно на території громади", - зазначила керівниця СВА.

З 55 населених пунктів громади 28 перебувають під тимчасовою окупацією. Населення з частини території, що межує з Куп’янською громадою, евакуювалося. Люди залишаються лише в селах, ближчих до Великобурлуцької громади.

Евакуація під загрозою обстрілів

Евакуація цивільних триває, проте доступ до населених пунктів ускладнений. Заїхати в громаду можна було лише польовими дорогами, а нині через погодні умови і це стало неможливим.

"На всякий рух іде скид дронів. Не так давно цивільний автомобіль був уражений - і людей немає. Це місцеві, яких ми довго вмовляли евакуюватися", - розповіла Турбаба.

Евакуацією займаються військові та поліція, а далі людей забирають волонтери.

Люди без світла і зв’язку

У громаді вже неможливо відновити електропостачання - ремонтні роботи блокують ворожі дрони. Постачання гуманітарної допомоги нині також не здійснюється.

Переважно на території лишаються люди старшого віку. За словами Турбаби, інформація про перебування сімей з дітьми час від часу з’являється, але підтвердити її складно - правоохоронці не знаходять там постійного проживання.

Дворічанська громада зазнала значних руйнувань інфраструктури та житлового фонду:

90% житла у Дворічній зруйновано;

повністю знищені адмінбудівлі, школи та клуби;

у селах — зруйновано 20–25% будинків.

