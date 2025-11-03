Росіяни намагаються прорватися на Харківщині, але без успіхів, - Трегубов

Російські окупаційні війська намагаються просунутися на Харківщині, зокрема у Вовчанську, Куп’янську та на Великобурлуцькому напрямку, однак суттєвих успіхів не мають.

Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Суттєвих просувань немає, незважаючи на те, що є доволі активні спроби. Найгарячіші точки, в першу чергу, це Вовчанськ та Куп'янськ, також це Великобурлуцький напрямок, він не часто буває на слуху, але росіяни там доволі активно намагаються проходити", - розповів Трегубов.

Великобурлуцький напрямок

Він зазначив, що на Великобурлуцькому напрямку бої точаться переважно в полях і біля невеликих сіл, а у Вовчанську росіяни спробували посилити тиск, проте пошкодження Бєлгородської дамби зірвало їхні плани.

"Вона (Бєлгородська дамба, - ред.) трішечки зіпсувала їм ці плани, не зупинила повністю, але зіпсувала, і певним чином виграла час та можливість для українських сил", - пояснив він.

Лиманський напрямок

Також Трегубов повідомив, що на Лиманському напрямку тривають позиційні бої, однак погодні умови ускладнюють ворогу використання тактики малих штурмових груп.

"Якщо ще буквально тиждень-два вони не зчинять якогось дива, їм далі буде трішки складніше, принаймні до весни", - додав речник.

