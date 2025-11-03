УКР
Новини Бойові дії на Харківщині
Росіяни намагаються прорватися на Харківщині, але без успіхів, - Трегубов

зведення Генштабу

Російські окупаційні війська намагаються просунутися на Харківщині, зокрема у Вовчанську, Куп’янську та на Великобурлуцькому напрямку, однак суттєвих успіхів не мають.

Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Суттєвих просувань немає, незважаючи на те, що є доволі активні спроби. Найгарячіші точки, в першу чергу, це Вовчанськ та Куп'янськ, також це Великобурлуцький напрямок, він не часто буває на слуху, але росіяни там доволі активно намагаються проходити", - розповів Трегубов.

Великобурлуцький напрямок

Він зазначив, що на Великобурлуцькому напрямку бої точаться переважно в полях і біля невеликих сіл, а у Вовчанську росіяни спробували посилити тиск, проте пошкодження Бєлгородської дамби зірвало їхні плани.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрив дамби в Бєлгороді ускладнив наступ РФ на Вовчанськ, - Угруповання об’єднаних сил

"Вона (Бєлгородська дамба, - ред.) трішечки зіпсувала їм ці плани, не зупинила повністю, але зіпсувала, і певним чином виграла час та можливість для українських сил", - пояснив він.

Лиманський напрямок

Також Трегубов повідомив, що на Лиманському напрямку тривають позиційні бої, однак погодні умови ускладнюють ворогу використання тактики малих штурмових груп.

"Якщо ще буквально тиждень-два вони не зчинять якогось дива, їм далі буде трішки складніше, принаймні до весни", - додав речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються створити буферну зону в прикордонних районах Харківщини, - ОТУ "Північ"

Кацапські щури тепер лізтимуть в усі отвори. Трамп дав можливість сторонам повоювати, перегоріти. Неперевершений покидьок. Недавно скиглив, що тисячами гинуть люди і йому їх шкода.
показати весь коментар
03.11.2025 11:47 Відповісти
Вибудувана вертикаль брехні під Зеленского. Що Вошьдь бажає чути, тим і кормиться.
показати весь коментар
03.11.2025 11:48 Відповісти
там трішки не так,в більшості вся брехня від влади розрахована на велику ще частину урапатриотів та прихильників голобородька,для яких головним джерелом інформації є всі що зв'язані з оп,від медіа до блохерів,цій частині суспільства не потрібні докази та причини того що відбувається....а ще є ,,партнери,,, яким кожного дня потрібно показувати потужні перемоги бо грошей не дадуть.....
показати весь коментар
03.11.2025 12:01 Відповісти
Трегубов останнім часом надто вже відверто ********* владі ЕрЗе.
показати весь коментар
03.11.2025 11:57 Відповісти
50 м просунулись - в них ше часу догуя - а в нас бажаючих в окопи не густо - путлєр сказав - будем брати ізмором
показати весь коментар
03.11.2025 12:00 Відповісти
Тампон неофіційно дав )(уйлу новий дедлайн, мовляв давай Фалодька, скільки ще здужаєш захопити стільки і твоє буде, а потім підпишемо зимове перемир'я, а я поки притримаю Україні Тамагавки
показати весь коментар
03.11.2025 12:06 Відповісти
 
 