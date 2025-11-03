Россияне пытаются прорваться в Харьковской области, но без успеха, - Трегубов
Российские оккупационные войска пытаются продвинуться в Харьковской области, в частности в Волчанске, Купянске и на Великобурлукском направлении, однако существенных успехов не имеют.
Об этом сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Существенных продвижений нет, несмотря на то, что есть довольно активные попытки. Самые горячие точки, в первую очередь, это Волчанск и Купянск, также это Великобурлукское направление, оно не часто бывает на слуху, но россияне там довольно активно пытаются проходить", - рассказал Трегубов.
Великобурлукское направление
Он отметил, что на Великобурлукском направлении бои идут преимущественно в полях и возле небольших сел, а в Волчанске россияне попытались усилить давление, однако повреждение Белгородской дамбы сорвало их планы.
"Она (Белгородская дамба - ред.) немного испортила им эти планы, не остановила полностью, но испортила, и в определенной степени выиграла время и возможность для украинских сил", - пояснил он.
Лиманское направление
Также Трегубов сообщил, что на Лиманском направлении продолжаются позиционные бои, однако погодные условия затрудняют врагу использование тактики малых штурмовых групп.
"Если еще буквально неделю-две они не сотворят какого-то чуда, им дальше будет немного сложнее, по крайней мере до весны", - добавил спикер.
