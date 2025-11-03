РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9886 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Харьковщине
575 6

Россияне пытаются прорваться в Харьковской области, но без успеха, - Трегубов

сведения Генштаба

Российские оккупационные войска пытаются продвинуться в Харьковской области, в частности в Волчанске, Купянске и на Великобурлукском направлении, однако существенных успехов не имеют.

Об этом сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Существенных продвижений нет, несмотря на то, что есть довольно активные попытки. Самые горячие точки, в первую очередь, это Волчанск и Купянск, также это Великобурлукское направление, оно не часто бывает на слуху, но россияне там довольно активно пытаются проходить", - рассказал Трегубов.

Великобурлукское направление

Он отметил, что на Великобурлукском направлении бои идут преимущественно в полях и возле небольших сел, а в Волчанске россияне попытались усилить давление, однако повреждение Белгородской дамбы сорвало их планы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подрыв дамбы в Белгороде осложнил наступление РФ на Волчанск, - Группировка объединенных сил

"Она (Белгородская дамба - ред.) немного испортила им эти планы, не остановила полностью, но испортила, и в определенной степени выиграла время и возможность для украинских сил", - пояснил он.

Лиманское направление

Также Трегубов сообщил, что на Лиманском направлении продолжаются позиционные бои, однако погодные условия затрудняют врагу использование тактики малых штурмовых групп.

"Если еще буквально неделю-две они не сотворят какого-то чуда, им дальше будет немного сложнее, по крайней мере до весны", - добавил спикер.

Читайте также: РФ не имеет достаточно сил для прорыва под Харьковом, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

армия РФ (21137) прорыв (81) Харьковская область (1805)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапські щури тепер лізтимуть в усі отвори. Трамп дав можливість сторонам повоювати, перегоріти. Неперевершений покидьок. Недавно скиглив, що тисячами гинуть люди і йому їх шкода.
показать весь комментарий
03.11.2025 11:47 Ответить
Вибудувана вертикаль брехні під Зеленского. Що Вошьдь бажає чути, тим і кормиться.
показать весь комментарий
03.11.2025 11:48 Ответить
там трішки не так,в більшості вся брехня від влади розрахована на велику ще частину урапатриотів та прихильників голобородька,для яких головним джерелом інформації є всі що зв'язані з оп,від медіа до блохерів,цій частині суспільства не потрібні докази та причини того що відбувається....а ще є ,,партнери,,, яким кожного дня потрібно показувати потужні перемоги бо грошей не дадуть.....
показать весь комментарий
03.11.2025 12:01 Ответить
Трегубов останнім часом надто вже відверто ********* владі ЕрЗе.
показать весь комментарий
03.11.2025 11:57 Ответить
50 м просунулись - в них ше часу догуя - а в нас бажаючих в окопи не густо - путлєр сказав - будем брати ізмором
показать весь комментарий
03.11.2025 12:00 Ответить
Тампон неофіційно дав )(уйлу новий дедлайн, мовляв давай Фалодька, скільки ще здужаєш захопити стільки і твоє буде, а потім підпишемо зимове перемир'я, а я поки притримаю Україні Тамагавки
показать весь комментарий
03.11.2025 12:06 Ответить
 
 