Заявления о значительных успехах армии РФ в Волчанске не соответствуют действительности, - ОТГ "Харьков". КАРТА

Заявления российских пропагандистов о значительных успехах армии РФ в Волчанске Харьковской области не соответствуют действительности.

Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке Харьков, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне якобы продвигаются на левом берегу Волчанска на 150-700 метров ежедневно.

"Если верить русским пропагандистам, то в сентябре на левом берегу Волчанска они продвинулись на 6600 метров, а в октябре - еще на 10400, а всего за два месяца - аж на 17 км! Для справки - общая длина города Волчанск вдоль оси "север-юг" составляет ориентировочно 7,5 км, а ширина (запад-восток) - около 3 км", - прокомментировали в ОТГ Харьков.

Украинские защитники добавили, что, возможно, оккупанты придумали собственный "альтернативный метр" для измерения своего продвижения.

