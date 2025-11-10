РУС
Заявления о значительных успехах армии РФ в Волчанске не соответствуют действительности, - ОТГ "Харьков". КАРТА

Заявления российских пропагандистов о значительных успехах армии РФ в Волчанске Харьковской области не соответствуют действительности.

Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке Харьков, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне якобы продвигаются на левом берегу Волчанска на 150-700 метров ежедневно.

продвижение РФ в Волчанск
Фото: ОТГ "Харьков"
продвижение РФ в Волчанск
Фото: ОТГ "Харьков"

"Если верить русским пропагандистам, то в сентябре на левом берегу Волчанска они продвинулись на 6600 метров, а в октябре - еще на 10400, а всего за два месяца - аж на 17 км! Для справки - общая длина города Волчанск вдоль оси "север-юг" составляет ориентировочно 7,5 км, а ширина (запад-восток) - около 3 км", - прокомментировали в ОТГ Харьков.

Украинские защитники добавили, что, возможно, оккупанты придумали собственный "альтернативный метр" для измерения своего продвижения.

армия РФ (21217) Волчанск (457) Харьковская область (1850) Чугуевский район (254) ОТГ Харьков (75)
Це інформація для російського плєбсу, вони всеодно не грамотні, можна що завгодно у вуха заливати.
10.11.2025 13:26 Ответить
Зрозуміло, значних здач української території ворогу в районі Вовчанська - нема. Є тільки незначні, якщо їх порівнювати з усією Україною.
10.11.2025 13:44 Ответить
 
 