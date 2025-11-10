Заявления о значительных успехах армии РФ в Волчанске не соответствуют действительности, - ОТГ "Харьков". КАРТА
Заявления российских пропагандистов о значительных успехах армии РФ в Волчанске Харьковской области не соответствуют действительности.
Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке Харьков, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне якобы продвигаются на левом берегу Волчанска на 150-700 метров ежедневно.
"Если верить русским пропагандистам, то в сентябре на левом берегу Волчанска они продвинулись на 6600 метров, а в октябре - еще на 10400, а всего за два месяца - аж на 17 км! Для справки - общая длина города Волчанск вдоль оси "север-юг" составляет ориентировочно 7,5 км, а ширина (запад-восток) - около 3 км", - прокомментировали в ОТГ Харьков.
Украинские защитники добавили, что, возможно, оккупанты придумали собственный "альтернативный метр" для измерения своего продвижения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль