Заяви про значні успіхи армії РФ у Вовчанську не відповідають дійсності, - ОТУ "Харків". КАРТА
Заяви російських пропагандистів про значні успіхи армії РФ у Вовчанську Харківської області не відповідають дійсності.
Про це повідомили у Оперативно-тактичному угрупованні Харків, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни нібито просуваються на лівому березі Вовчанська на 150-700 метрів щодня.
"Якщо вірити руським пропагандистам, то у вересні на лівому березі Вовчанська вони просунулись на 6600 метрів, а у жовтні - ще на 10400, а всього за два місяця - аж на 17 км! Для довідки - загальна довжина міста Вовчанськ вздовж осі "північ-південь" складає орієнтовно 7,5 км, а ширина (захід-схід) - близько 3 км", - прокоментували в ОТУ Харків.
Українські захисники додали, що, можливо, окупанти вигадали власний "альтернативний метр" для вимірювання свого просування.
Офіцер
По Вовчанську ситуація з приходом осені погіршилася, негативна тенденція продовжується. Через невисокі темпи просування противника і зміщення акцентів на Покровський та Добропільський напрямки, ситуація на Вовчанську не сильно кидається в очі, проте в один момент можемо просто констатувати факт втрати міста.
Нічого нового там підари не придумали, просто після численних штурмів в лоб вони перейшли до тиску на місто по флангам і поступово витісняють звідти СОУ. Спочатку все розпочиналося з поодиноких спроб форсувати р. Вовча, потім противник поступово накопичувався, а тепер намагається тиснути активно по флангам.
Противник утилізується неймовірними кількостями, проте одразу по трупам просувається наступна партія, таким чином і закріпляють на нових рубежах.