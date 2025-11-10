Заяви про значні успіхи армії РФ у Вовчанську не відповідають дійсності, - ОТУ "Харків". КАРТА

Заяви російських пропагандистів про значні успіхи армії РФ у Вовчанську Харківської області не відповідають дійсності.

Про це повідомили у Оперативно-тактичному угрупованні Харків, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни нібито просуваються на лівому березі Вовчанська на 150-700 метрів щодня.

просування рф у вовчанську
Фото: ОТУ "Харків"
просування рф у вовчанську
Фото: ОТУ "Харків"

"Якщо вірити руським пропагандистам, то у вересні на лівому березі Вовчанська вони просунулись на 6600 метрів, а у жовтні - ще на 10400, а всього за два місяця - аж на 17 км! Для довідки - загальна довжина міста Вовчанськ вздовж осі "північ-південь" складає орієнтовно 7,5 км, а ширина (захід-схід) - близько 3 км", - прокоментували в ОТУ Харків.

Українські захисники додали, що, можливо, окупанти вигадали власний "альтернативний метр" для вимірювання свого просування.

Це інформація для російського плєбсу, вони всеодно не грамотні, можна що завгодно у вуха заливати.
10.11.2025 13:26 Відповісти
Зрозуміло, значних здач української території ворогу в районі Вовчанська - нема. Є тільки незначні, якщо їх порівнювати з усією Україною.
10.11.2025 13:44 Відповісти
Можна озвучити П.І.Б "руських пропагандистів", які таке казали? А то: "ніколи так не брешуть, ... як під час війни".
10.11.2025 14:45 Відповісти
Правда десь посередині.

https://t.me/officer_33/6436 Офіцер
По Вовчанську ситуація з приходом осені погіршилася, негативна тенденція продовжується. Через невисокі темпи просування противника і зміщення акцентів на Покровський та Добропільський напрямки, ситуація на Вовчанську не сильно кидається в очі, проте в один момент можемо просто констатувати факт втрати міста.

Нічого нового там підари не придумали, просто після численних штурмів в лоб вони перейшли до тиску на місто по флангам і поступово витісняють звідти СОУ. Спочатку все розпочиналося з поодиноких спроб форсувати р. Вовча, потім противник поступово накопичувався, а тепер намагається тиснути активно по флангам.

Противник утилізується неймовірними кількостями, проте одразу по трупам просувається наступна партія, таким чином і закріпляють на нових рубежах.
10.11.2025 14:58 Відповісти
Заяви про значні успіхи армії РФ у Вовчанську не відповідають дійсності Джерело: https://censor.net/ua/n3584174 Весь час одні й ті самі заяви,- від Бахмута до Покровська. Сирському так краще,- нічого не чуєш і все підконтролем.
10.11.2025 16:31 Відповісти
 
 