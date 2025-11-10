Заяви про значні успіхи армії РФ у Вовчанську не відповідають дійсності, - ОТУ "Харків". КАРТА

Заяви російських пропагандистів про значні успіхи армії РФ у Вовчанську Харківської області не відповідають дійсності.

Про це повідомили у Оперативно-тактичному угрупованні Харків, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни нібито просуваються на лівому березі Вовчанська на 150-700 метрів щодня.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Якщо вірити руським пропагандистам, то у вересні на лівому березі Вовчанська вони просунулись на 6600 метрів, а у жовтні - ще на 10400, а всього за два місяця - аж на 17 км! Для довідки - загальна довжина міста Вовчанськ вздовж осі "північ-південь" складає орієнтовно 7,5 км, а ширина (захід-схід) - близько 3 км", - прокоментували в ОТУ Харків.

Українські захисники додали, що, можливо, окупанти вигадали власний "альтернативний метр" для вимірювання свого просування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрив греблі в Бєлгороді вплинув на боєздатність російських військ біля Вовчанська, - Трегубов