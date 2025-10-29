Підрив греблі в Бєлгороді вплинув на боєздатність російських військ біля Вовчанська, - Трегубов

Підрив греблі Бєлгородського водосховища вплинув на дії російських окупаційних військ поблизу Вовчанська, змусивши їх змінювати плани.

Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Ця ось жахлива природна катастрофа дещо допомогла на Вовчанському напрямку, дещо завадила російським планам, а на війні час, і час точного планування, дуже багато значить. І ось тут вони, скажімо так, мають зараз змінювати плани на ходу. Чи врятує це ситуацію повністю, чи це там приведе їх у повну небоєздатність? Ну, певно, що ні, але це, скоріш за все, вплине на них достатньо для того, щоб оборона на Вовчанському напрямку, скажімо так, була і краще підготовлена, і стикалась з меншими викликами, - сказав Трегубов.

Ситуація на Куп’янському напрямку

Водночас він зазначив, що на Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою - ворог просувається малими групами піхоти, намагаючись закріпитися у північній частині міста.

"Будівлі знищуються, росіяни в них знищуються, але, знову таки, це стандартна для росіян тактика малого просочування. Вона використовується зараз уздовж усієї лінії розмежування, в тому числі і поза нашою зоною відповідальності", - пояснив речник.

Тактика РФ перед зимою

За його словами, російські війська мають перевагу в живій силі та намагаються використати час до зими, коли інтенсивність боїв неминуче знизиться.

"У них не так багато залишилося часу на те, щоб досягти якихось великих успіхів. Бо взимку буде трішки важче все це робити, й інтенсивність має бути знижена так чи інакше. Бо якщо мова йде про атаки малих груп, то малими групами ну не так ефективно діяти взимку. Але тим не менш вони будуть їх гнати, вони будуть тиснути, в тому числі, на Куп’янському напрямку", - зазначив Трегубов.

Він також повідомив, що ворог продовжує тиснути на всіх напрямках фронту - на Харківщині, у Вовчанську, Куп’янську та на Лиманському напрямку.

Що передувало?

Російські телеграм-канали повідомляли, що українські військові завдали удару по греблі водосховища ввечері 24 жовтня.

Росіяни стверджували, що удар по греблі українські війська завдали ракетами HIMARS.

26 жовтня командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді підтвердив атаку на дамбу. За його словами, удар по дамбі Бєлгородського водосховища завдали бійці 1-го окремого центру Сил безпілотних систем, трансформованого з 14-го полку СБС.

