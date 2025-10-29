Подрыв плотины в Белгороде повлиял на боеспособность российских войск возле Волчанска, - Трегубов

Подрыв плотины Белгородского водохранилища повлиял на действия российских оккупационных войск вблизи Волчанска, заставив их менять планы.

Об этом сообщил начальник управления коммуникации Огруппирования Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Эта ужасная природная катастрофа несколько помогла на Волчанском направлении, несколько помешала российским планам, а на войне время и время точного планирования очень много значат. И вот здесь они, скажем так, должны сейчас менять планы на ходу. Спасет ли это ситуацию полностью, или это приведет их к полной небоеспособности? Ну, конечно, нет, но это, скорее всего, повлияет на них достаточно для того, чтобы оборона на Волчанском направлении, скажем так, была и лучше подготовлена, и сталкивалась с меньшими вызовами", - сказал Трегубов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вода из Белгородского водохранилища размыла дороги и позиции оккупантов на Волчанском направлении: "Хохлы взорвали дамбу и затопило все". ВИДЕО

Ситуация на Купянском направлении

В то же время он отметил, что на Купянском направлении ситуация остается напряженной - враг продвигается небольшими группами пехоты, пытаясь закрепиться в северной части города.

"Здания уничтожаются, россияне в них уничтожаются, но, опять же, это стандартная для россиян тактика малого просачивания. Она используется сейчас вдоль всей линии разграничения, в том числе и вне нашей зоны ответственности", - пояснил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подрыв дамбы в Белгороде осложнил наступление РФ на Волчанск, - Группировка объединенных сил

Тактика РФ перед зимой

По его словам, российские войска имеют преимущество в живой силе и пытаются использовать время до зимы, когда интенсивность боев неизбежно снизится.

"У них не так много осталось времени на то, чтобы достичь каких-то больших успехов. Потому что зимой будет немного сложнее все это делать, и интенсивность должна быть снижена так или иначе. Потому что если речь идет об атаках малых групп, то малыми группами ну не так эффективно действовать зимой. Но тем не менее они будут их гнать, они будут давить, в том числе, на Купянском направлении", - отметил Трегубов.

Он также сообщил, что враг продолжает давить на всех направлениях фронта - в Харьковской области, в Волчанске, Купянске и на Лиманском направлении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Российские телеграм-каналы сообщали, что украинские военные нанесли удар по плотине водохранилища вечером 24 октября.

Россияне утверждали, что удар по плотине украинские войска нанесли ракетами HIMARS.

26 октября командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил атаку на дамбу. По его словам, удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Белгородском водохранилище ввели режим чрезвычайной ситуации после удара ВСУ