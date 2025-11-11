Окупанти зазнають значних втрат, просуваючись на руїнах Вовчанська, - Трегубов

Попри значні втрати війська РФ продовжують наступальні дії в районі Вовчанська на Харківщині.

Про це у телеетері повідомив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На відміну від Куп'янська у Вовчанську зруйновано більшу частину будівель, причому давно. Там довше (тривають. - Ред.) бойові дії, і руйнація значно серйозніша, тому питання в тому, де тримати позиції взагалі", - зазначив Трегубов.

Також читайте: Заяви про значні успіхи армії РФ у Вовчанську не відповідають дійсності, - ОТУ "Харків". КАРТА

За його словами, ворог наступає на територію, яка практично повністю зруйнована, а українські сили обороняють місцевість, де складно облаштовувати укріплення через постійні удари, зокрема авіаційні, у тому числі з використанням керованих авіабомб.

"Там немає такого багатошарового "листкового пирога", як у Куп'янську чи як, наприклад, у Лимані. Там більш визначені позиції росіян, але там (вони. - Ред.) дуже багато зусиль витрачають саме на те, щоб просто продавлювати, тоді як їм трішки завадила ситуація з дамбою. Вона справді їх затримала, але не зупинила", - пояснив речник.

Водночас він наголосив, що через відсутність зелених насаджень, які могли б слугувати укриттям, втрати російських загарбників останнім часом зросли.

Також читайте: Підрив дамби в Бєлгороді ускладнив наступ РФ на Вовчанськ, - Угруповання об’єднаних сил

Питання лише в тому, скільки власних вояків вони витрачають, щоб просуватися по цих руїнах", - додав Трегубов.

Він також зауважив, що близькість території Росії до району бойових дій дозволяє росіянам швидко поповнювати свої сили.

"Там безпосередньо територія Російської Федерації неподалік, тому вони можуть собі дозволити постійне поповнення... і з логістикою безпосередньо з території Російської Федерації особливих проблем немає", - підсумував речник.

Раніше повідомлялося, що на Куп’янському напрямку росіяни тиснуть малими групами. Вовчанськ повністю зруйнований, місць для облаштування позицій немає.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі