Фіксується присутність росіян у Середньому на Лиманському напрямку, але про окупацію не йдеться, - Трегубов

У районі населеного пункту Середнє на Лиманському напрямку зафіксовано присутність незначної кількості російських військ, однак про окупацію території не йдеться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов.

"Двічі перевірив зведення розвідки. При тому, що інколи буває так, що є певні розбіжності в інформації щодо Середнього. Присутність російських військ є, але вона там невелика. Там не окупація, а саме присутність. Тобто туди зайшла якась штурмова група", - розповів речник.

Він наголосив, що інформація підтверджена станом на сьогодні згідно з даними розвідки.

Що передувало

раніше повідомлялося, що російські окупанти просунулися на території двох областей України. Зокрема, ворог просунувся поблизу Середнього.

вони туди за хлібом заходили.
11.11.2025 21:01 Відповісти
брехлива цинічна банда зе мародерів сцитьь в очі
11.11.2025 21:40 Відповісти
та звісно, яка окупація, кацапи хаотично переміщуються, як у Бахмуті і Покровську
11.11.2025 22:59 Відповісти
 
 