Ворог просунувся поблизу Середнього, Майського, Котлиного та Красногірського, - DeepState. КАРТИ

Російські окупанти просунулися на території двох областей України.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Середнього (село в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області), Майського (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області), Котлиного ( селище Покровської міської громади Покровського району Донецької області) та Красногірського ( село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Середнє



Майське



Котлине



Красногірське

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях.

