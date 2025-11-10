Враг продвинулся вблизи Среднего, Майского, Котлино и Красногорского, - DeepState

Российские оккупанты продвинулись на территории двух областей Украины.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Среднего (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области), Майского (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области), Котлино (поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области) и Красногорского (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг продвинулся по трем направлениям в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ



Среднее



Майское



Котлино



Красногорское

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг оккупировал Успеновку в Запорожской области и продвинулся в трех областях.

Читайте также: Силы обороны отбросили противника вблизи Шахского. Оккупанты продвинулись в трех областях, - DeepState. КАРТЫ