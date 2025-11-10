РУС
Враг продвинулся вблизи Среднего, Майского, Котлино и Красногорского, - DeepState

Среднее карта

Российские оккупанты продвинулись на территории двух областей Украины.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Среднего (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области), Майского (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области), Котлино (поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области) и Красногорского (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Среднее карта
Среднее

Майское карта
Майское

Котлино карта
Котлино

Красногорское карта
Красногорское

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг оккупировал Успеновку в Запорожской области и продвинулся в трех областях.

Автор: 

То зовнішній ворог, в внутрішній натирив мільярди, допоміг зовнішньому ворогу знищити об'єкти енергетики і гайда з грошенятами за кордон витрачати їх із задоволенням і смаком.
показать весь комментарий
10.11.2025 14:43 Ответить
Чи це не прорив?(((
показать весь комментарий
10.11.2025 14:57 Ответить
 
 