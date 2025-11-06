Ворог активно використовує дрони та активізував штурми на Лиманському напрямку, - 60 ОМБр

На Лиманському напрямку противник застосовує безпілотники "Молнія", "Куб" і "Ланцет" та малі штурмові групи на мотоциклах і електроскутерах. Сили оборони України ведуть активне полювання на ворожих операторів дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Максим Білоусов.

За його словами, на додаток до активності безпілотної компоненти тривають "горезвісні" штурми малими групами, на мотоциклах. Коли в них закінчуються мотоцикли, то вони можуть присідати на електронні скутери. Ворог, відзначив Білоусов, попри те, що має погано навчених солдатів, має й добре досить підготовлених. Це, зокрема, оператори безпілотних систем. На позиції дронарів - "гнізда", йде постійне полювання.

"Коли ми атакували такі "гнізда", то бачили, що про цих пілотів піклуються. Ми бачили навіть, що хтось виходив їм допомагати, супроводжували їх до другого бліндажа, щоб вони не загинули. І якщо звичайних піхотинців, вуличних зеків, вони можуть кидати на м’ясо, то оператори дронів - це інша каста, до якої вони ставляться зовсім інакше", - зазначив Білоусов.

