Враг активно использует дроны и активизировал штурмы на Лиманском направлении, - 60 ОМБр

На Лиманском направлении противник применяет беспилотники "Молния", "Куб" и "Ланцет" и малые штурмовые группы на мотоциклах и электроскутерах. Силы обороны Украины ведут активную охоту на вражеских операторов дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Максим Белоусов.

По его словам, в дополнение к активности беспилотной компоненты продолжаются "пресловутые" штурмы небольшими группами на мотоциклах. Когда у них заканчиваются мотоциклы, они могут пересаживаться на электронные скутеры. Враг, отметил Белоусов, несмотря на то, что имеет плохо обученных солдат, имеет и хорошо подготовленных. Это, в частности, операторы беспилотных систем. На позиции дронарей - "гнезда", идет постоянная охота.

"Когда мы атаковали такие "гнезда", то видели, что об этих пилотах заботятся. Мы видели даже, что кто-то выходил им помогать, сопровождал их до второго блиндажа, чтобы они не погибли. И если обычных пехотинцев, уличных зеков, они могут бросать на мясо, то операторы дронов - это другая каста, к которой они относятся совсем иначе", - отметил Белоусов.

