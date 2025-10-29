РФ больше всего штурмует на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 113 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4518 обстрелов, в том числе 86 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4679 дронов-камикадзе.



Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Днепр, Новоалександровка Днепропетровской области; Ровнополье, Железнодорожное, Успеновка, Белогорье, Орехов Запорожской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три вражеские артиллерийские системы.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Противник нанес 9 авиационных ударов, сбросив при этом 25 управляемых авиационных бомб, совершил 174 обстрела, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Шийковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дерилово, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево, Александровка.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 10 наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка и Григорьевка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Веролюбовки и Федоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах Константиновки, Щербиновки, Русина Яра, Яблоновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Червоный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия.

На Александровском направлении противник вчера совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Успеновка, Новогригорьевка, Рыбное, Павловка, Вишневое.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили семь вражеских атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Щербаки, Степное и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

