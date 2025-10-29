РФ найбільше штурмує на Покровському та Олександрівському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ
Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень Сил оборони із російськими окупантами.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Вчора противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4518 обстрілів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Дніпро, Новоолександрівка Дніпропетровської області; Рівнопілля, Залізничне, Успенівка, Білогір’я, Оріхів Запорізької області.
Ураження ворога
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три ворожі артилерійські системи.
Бойові дії
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Противник завдав 9 авіаційних ударів, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 174 обстріли, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве, Олександрівка.
На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 10 наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка та Григорівка.
На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у напрямку Віролюбівки та Федорівки.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Костянтинівки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.
На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили сім ворожих спроб просунутись уперед в районах Новомиколаївки та Лугівського.
На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.
На Костянтинівському напрямку противник посилює тиск у напрямку південно-східної частини Костянтинівки з боку дачних ділянок."