Фиксируется присутствие россиян в Среднем на Лиманском направлении, но об оккупации речи нет, - Трегубов

В районе населенного пункта Среднее на Лиманском направлении зафиксировано присутствие незначительного количества российских войск, однако об оккупации территории речи не идет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Дважды проверил сводку разведки. При том, что иногда бывает так, что есть определенные расхождения в информации по Среднему. Присутствие российских войск есть, но оно там небольшое. Там не оккупация, а именно присутствие. То есть туда зашла какая-то штурмовая группа", - рассказал спикер.

Он подчеркнул, что информация подтверждена по состоянию на сегодняшний день согласно данным разведки.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продвинулись на территории двух областей Украины. В частности, враг продвинулся вблизи Среднего.