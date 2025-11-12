Цензор.НЕТ
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
Трамп розчарований провалом спроб завершити війну в Україні, - The Atlantic

Американський президент Дональд Трамп розчарований невдалими спробами завершити російсько-українську війну.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Atlantic.

За даними видання, в адміністрації Трампа вважають, що сторони могли б досягти миру, якби були більш поступливими. Проте у виданні зазначають: конфлікт набагато глибший, ніж просто суперечка за території чи гарантії безпеки. Трамп недооцінив, наскільки Володимир Путін відданий ідеї знищення незалежної української держави.

Пропозиції щодо завершення війни

Під час нещодавніх переговорів Трамп намагався схилити Київ до територіальних поступок, а Путіна - до згоди на "заморожування" лінії фронту в обмін на послаблення санкцій і відмову України від вступу до НАТО. Однак Москва відкинула ці пропозиції.

На думку The Atlantic, Трамп не врахував, що для Кремля вільна й озброєна Україна є неприйнятною загрозою, а тому Путін готовий зазнавати втрат, аби не допустити її зміцнення.

Глобальний мирний саміт

Також припускають, що Трамп може спробувати повернути собі дипломатичну ініціативу, ініціювавши глобальний мирний саміт і закликавши до припинення вогню за поточною лінією фронту. Це, за їхніми словами, змусило б Москву й Пекін відкрито пояснювати свої позиції.

Трамп Дональд, війна в Україні
Топ коментарі
На путлєра не пробував надавити? - а то тільки зачарований - розчарований
12.11.2025 11:31 Відповісти
Марно на неадекватне пуйло тиснути, бо воно живе у міфічному інформаційному міхурі і думає, що непереможне, а Україна ось-ось замерзне і здасться... Треба завалити когось із найближчого пуйлового оточення, щоб воно відчуло реальну загрозу.
12.11.2025 11:39 Відповісти
Сторони мають поступитись каже Трамп. Як, курва, і хто має поступитись? Жертва поступається та перестає пручатись, а гвалтівник більше її не викручує руки але продовжує гвалтувати. Такі поступки має наувазі руда **** Доні?
12.11.2025 11:50 Відповісти
А що він вважає "пробами"? Безперервний і ганебний тиск на жертву агресії?
12.11.2025 11:32 Відповісти
Розписався у власній слабкості... Чи блефує, щоб виграти час...
12.11.2025 11:33 Відповісти
Та йому насрати на Україну, зникне так зникне, раз сама так вирішила.
12.11.2025 12:10 Відповісти
Старий ідіот.
12.11.2025 11:35 Відповісти
трамп -- це Harry Ellis з відомого фільму. Той теж був майстром угод.

Я бажаю, щоб трамп закінчив так само, як і згаданий кіноперсонаж.
12.11.2025 11:36 Відповісти
Сша вкрали нашу ядерну зброю і винні нам назавжди.
12.11.2025 11:44 Відповісти
ніяких тверезих думок та кроків - у багатьох політиків одні сподівання, розчаровання,
12.11.2025 11:45 Відповісти
А заблокувати SWIFT для всіх кацапських банків, включаючи ЦБ, слабо?
12.11.2025 12:12 Відповісти
Розчарований тампон.. ой як розчарований що не вдалося Україну подарувати другггу... тампон брови нахмурив... думку гадає, якби з документів постанов ООН вилучити про теротеріальну цілістність України пункти... Такий розчарований дід тампон..такий..
12.11.2025 11:47 Відповісти
Роз'яснив би хто старому та впертому ідіоту значення терміну геноцид.
Всі його спроби "замирити" сторони конфлікту з самого початку приречені на поразку.
12.11.2025 11:48 Відповісти
рудий пердун раптом прозрів, йди пограй у гольф нікчемо )))
12.11.2025 11:50 Відповісти
колорадів труять поки до 5% личинок, а не коли вони вже з`їли картоплю
12.11.2025 11:53 Відповісти
Вдало вам повоювати. За зброєю пройдіть в касу.

Всі повернулися до своїх традицій.
12.11.2025 11:53 Відповісти
Тобто знову "сторони" мають бути поступливими, а не на агресора потрібно давити.
І як же має поступитися Україна? Погодитись на своє знищення?
12.11.2025 11:56 Відповісти
а дав би Томагавки вже б завершили
12.11.2025 12:03 Відповісти
Як ми тобі співчуваємо, Донні!
12.11.2025 12:06 Відповісти
Просто помилявся, таке буває
12.11.2025 12:17 Відповісти
Таке буває у безмоглих ідіотів з рівнем освіти Трускавецького універу (на картинці). А президент США хіба може так помилятися?!
12.11.2025 12:36 Відповісти
Бо такий же недієздатний піздабол, як і гундос.
12.11.2025 12:12 Відповісти
яка спроба такий і результат
12.11.2025 12:15 Відповісти
та їм пофіг на українців, бо вони за прекрасним океаном, так само, як усім іншим, бо вони в НАТО. Поки росія товчеться тут, то до них не полізе - то все, що цікавить країни НАТО
12.11.2025 12:19 Відповісти
головне, щоб усі були "за мир" і усі "прагнули миру" - на словах, звичайно. На ділі усіх же цікавлять лише прибутки
12.11.2025 12:23 Відповісти
Не дав Бог жабі хвоста, а то б усю траву витолочила..)
12.11.2025 12:22 Відповісти
Перекладаю: тупий нарцис Трамп накиздів всьому світу про свої можливості завершити війну за 24 години.
12.11.2025 12:38 Відповісти
"...конфлікт набагато глибший, ніж просто суперечка за території чи гарантії безпеки. Трамп недооцінив, наскільки Володимир Путін відданий ідеї знищення незалежної української держави." Джерело: https://censor.net/ua/n3584602

Це не "суперечка за території", а військовий напад путлєрівської РФ на Україну з метою знищення України, як суверенної держави шляхом вигнання, увʼязнення, знищення її громадян ("денацифікація"), руйнуванням її населених пунктів, інфраструктури, окупацією її територій.
Схоже симпатики путлєра у ближньому колі президента та агентура РФ у Держдепі заблокували і продовжують блокувати Трампу усвідомлення цього військового злочину путлерівської РФ, який розпочався ще у 2014 році анексією Криму, окупацією Донецької та Луганської областей і переріс у широкомасштабне вторгнення армії РФ в Україну, яке триває вже майже 4 роки.
12.11.2025 13:05 Відповісти
Це вже все чули ,всі розуміють далі що
12.11.2025 13:46 Відповісти
все не як хотілось, - українці не згодні на капітуляцію
12.11.2025 14:10 Відповісти
Це, за їхніми словами, змусило б Москву й Пекін відкрито пояснювати свої позиції. Джерело: https://censor.net/ua/n3584602
- так вони вже давно відкрито посилають Тромба нах ... а йому все не зрозуміло ?
12.11.2025 14:44 Відповісти
А це він ще і не починав навіть пробувати.
12.11.2025 18:28 Відповісти
 
 