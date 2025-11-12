Трамп розчарований провалом спроб завершити війну в Україні, - The Atlantic

Американський президент Дональд Трамп розчарований невдалими спробами завершити російсько-українську війну.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Atlantic.

За даними видання, в адміністрації Трампа вважають, що сторони могли б досягти миру, якби були більш поступливими. Проте у виданні зазначають: конфлікт набагато глибший, ніж просто суперечка за території чи гарантії безпеки. Трамп недооцінив, наскільки Володимир Путін відданий ідеї знищення незалежної української держави.

Пропозиції щодо завершення війни

Під час нещодавніх переговорів Трамп намагався схилити Київ до територіальних поступок, а Путіна - до згоди на "заморожування" лінії фронту в обмін на послаблення санкцій і відмову України від вступу до НАТО. Однак Москва відкинула ці пропозиції.

На думку The Atlantic, Трамп не врахував, що для Кремля вільна й озброєна Україна є неприйнятною загрозою, а тому Путін готовий зазнавати втрат, аби не допустити її зміцнення.

Глобальний мирний саміт

Також припускають, що Трамп може спробувати повернути собі дипломатичну ініціативу, ініціювавши глобальний мирний саміт і закликавши до припинення вогню за поточною лінією фронту. Це, за їхніми словами, змусило б Москву й Пекін відкрито пояснювати свої позиції.

