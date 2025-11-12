Трамп розчарований провалом спроб завершити війну в Україні, - The Atlantic
Американський президент Дональд Трамп розчарований невдалими спробами завершити російсько-українську війну.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Atlantic.
За даними видання, в адміністрації Трампа вважають, що сторони могли б досягти миру, якби були більш поступливими. Проте у виданні зазначають: конфлікт набагато глибший, ніж просто суперечка за території чи гарантії безпеки. Трамп недооцінив, наскільки Володимир Путін відданий ідеї знищення незалежної української держави.
Пропозиції щодо завершення війни
Під час нещодавніх переговорів Трамп намагався схилити Київ до територіальних поступок, а Путіна - до згоди на "заморожування" лінії фронту в обмін на послаблення санкцій і відмову України від вступу до НАТО. Однак Москва відкинула ці пропозиції.
На думку The Atlantic, Трамп не врахував, що для Кремля вільна й озброєна Україна є неприйнятною загрозою, а тому Путін готовий зазнавати втрат, аби не допустити її зміцнення.
Глобальний мирний саміт
Також припускають, що Трамп може спробувати повернути собі дипломатичну ініціативу, ініціювавши глобальний мирний саміт і закликавши до припинення вогню за поточною лінією фронту. Це, за їхніми словами, змусило б Москву й Пекін відкрито пояснювати свої позиції.
Я бажаю, щоб трамп закінчив так само, як і згаданий кіноперсонаж.
Всі його спроби "замирити" сторони конфлікту з самого початку приречені на поразку.
Всі повернулися до своїх традицій.
І як же має поступитися Україна? Погодитись на своє знищення?
Це не "суперечка за території", а військовий напад путлєрівської РФ на Україну з метою знищення України, як суверенної держави шляхом вигнання, увʼязнення, знищення її громадян ("денацифікація"), руйнуванням її населених пунктів, інфраструктури, окупацією її територій.
Схоже симпатики путлєра у ближньому колі президента та агентура РФ у Держдепі заблокували і продовжують блокувати Трампу усвідомлення цього військового злочину путлерівської РФ, який розпочався ще у 2014 році анексією Криму, окупацією Донецької та Луганської областей і переріс у широкомасштабне вторгнення армії РФ в Україну, яке триває вже майже 4 роки.
- так вони вже давно відкрито посилають Тромба нах ... а йому все не зрозуміло ?