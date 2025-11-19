США и Россия работают над новым планом окончания войны в Украине, - Axios

Администрация Дональда Трампа ведет непубличные консультации с представителями России по выработке нового подхода к завершению войны против Украины. Речь идет о подготовке плана, который будет насчитывать 28 ключевых положений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, план США из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента США Дональда Трампа по достижению мирного соглашения по Газе.

Пункты нового плана

Источники Axios рассказали, что 28 пунктов плана можно разделить на четыре основные категории:

мир в Украине;

гарантии безопасности;

безопасность в Европе;

будущие отношения США с Россией и Украиной.

В то же время издание пишет, что пока непонятно, как план подходит к такому сложному вопросу, как территории.

По словам американского чиновника, разработкой плана руководит спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Причем он уже обсудил его с российским посланником Кириллом Дмитриевым.

Сам Дмитриев в интервью Axios сообщал, что в период с 24 по 26 октября провел три дня с Уиткоффом и другими членами команды Трампа, когда посетил Майами.

Также он выразил оптимизм относительно шансов на успех соглашения. По его словам, в отличие от прошлых попыток, Москва чувствует, "что российская позиция действительно услышана".

Американский чиновник подтвердил изданию Axios, что Белый дом начал информировать о новом плане не только украинских, но и европейских чиновников.

По его словам, администрация Трампа считает, что есть реальный шанс привлечь на свою сторону Украину и европейцев, и что план будет адаптироваться на основе предложений разных сторон.

"Мы считаем, что сейчас лучшее время для реализации этого плана. Но обе стороны должны быть практичными и реалистичными", - заявил американский чиновник.

Уиткофф отложил встречу с Зеленским

Также Axios отмечает, что сегодня в среду Уиткофф должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, однако отложил свою поездку.

Далее СМИ указывает, что чиновник подтвердил изданию, что Уиткофф уже обсудил мирный план с секретарем СНБО Рустемом Умеровым на встрече в Майами в начале этой недели.

"Мы знаем, что американцы над чем-то работают", - сказал источник.

Как сообщалось, Трамп удивлен продолжительностью войны в Украине и имеет "еще одно дело с Путиным".

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

