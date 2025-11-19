РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12056 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
5 287 51

США и Россия работают над новым планом окончания войны в Украине, - Axios

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Администрация Дональда Трампа ведет непубличные консультации с представителями России по выработке нового подхода к завершению войны против Украины. Речь идет о подготовке плана, который будет насчитывать 28 ключевых положений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, план США из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента США Дональда Трампа по достижению мирного соглашения по Газе.

Пункты нового плана

Источники Axios рассказали, что 28 пунктов плана можно разделить на четыре основные категории:

  • мир в Украине;
  • гарантии безопасности;
  • безопасность в Европе;
  • будущие отношения США с Россией и Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры Украины и России неизбежны, они могут состояться в Турции, - Фидан

В то же время издание пишет, что пока непонятно, как план подходит к такому сложному вопросу, как территории.

По словам американского чиновника, разработкой плана руководит спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Причем он уже обсудил его с российским посланником Кириллом Дмитриевым.

Сам Дмитриев в интервью Axios сообщал, что в период с 24 по 26 октября провел три дня с Уиткоффом и другими членами команды Трампа, когда посетил Майами.

Также он выразил оптимизм относительно шансов на успех соглашения. По его словам, в отличие от прошлых попыток, Москва чувствует, "что российская позиция действительно услышана".

Читайте: Белый дом примет связанных с РПЦ лоббистов, чтобы обсудить "притеснения церкви" в Украине, - The Hill

Американский чиновник подтвердил изданию Axios, что Белый дом начал информировать о новом плане не только украинских, но и европейских чиновников.

По его словам, администрация Трампа считает, что есть реальный шанс привлечь на свою сторону Украину и европейцев, и что план будет адаптироваться на основе предложений разных сторон.

"Мы считаем, что сейчас лучшее время для реализации этого плана. Но обе стороны должны быть практичными и реалистичными", - заявил американский чиновник.

Уиткофф отложил встречу с Зеленским

Также Axios отмечает, что сегодня в среду Уиткофф должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, однако отложил свою поездку.

Далее СМИ указывает, что чиновник подтвердил изданию, что Уиткофф уже обсудил мирный план с секретарем СНБО Рустемом Умеровым на встрече в Майами в начале этой недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретится в Турции с Уиткоффом, - Reuters

"Мы знаем, что американцы над чем-то работают", - сказал источник.

Как сообщалось, Трамп удивлен продолжительностью войны в Украине и имеет "еще одно дело с Путиным".

Отмена встречи Трампа и Путина

  • 21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
  • 22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп готов подписать санкционный закон против РФ, если будет иметь право окончательного решения, - Reuters

Автор: 

россия (98069) США (28280) Стив Уиткофф (158)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Вітьков керує розробкою плану? Відразу в смітник. Вже не знають паскуди з якого боку примусити Україну до капітуляції.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:07 Ответить
+12
Ви тільки вслухайтесь в музику слів - росія та США працюють над закінченням війни в Україні... Тобто рашисти для нас готують мир. Це просто снос голови. Оруел перевертається в гробу.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:21 Ответить
+9
Поостіше кажучи, розчленовують Україну. Прикметно, що роблять це не лише без самої України, а й без ЄС. Зєлєнскій - гарант не лише Конституції, а й територіальної цілісності через системну корупцію і брехню опору чинити не може, бо на гачку у США.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вітьков керує розробкою плану? Відразу в смітник. Вже не знають паскуди з якого боку примусити Україну до капітуляції.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:07 Ответить
Про ліки забув зранку?Питанням капітуляції займається виродок ЗЕ!!Україна в очах Европи і Америки впала нижче плінтуса дякуючи ЗЕ і мудрому наріту.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:12 Ответить
Нагадаю тобі і тобі подібним ідіотам,саме Америка говорила про вибори,щоб прибрати тупого, корумпованого ЗЕ.Не без допомоги Америки випливло все лайно про ЗЕ і його оточення!Ти тупе створіння,що повторює наративи ОПи.За ЗЕ голосував ??
показать весь комментарий
19.11.2025 07:24 Ответить
Ти чого розпатякалося,падло смердюче?
показать весь комментарий
19.11.2025 08:05 Ответить
а в нього задача така, видбілювати трампівську проросіську банду і самого Трампа
показать весь комментарий
19.11.2025 09:14 Ответить
самые непримиримые патриоты - это диванные ухилянты
показать весь комментарий
19.11.2025 07:31 Ответить
Что ты там кукарекашь,ватник?
показать весь комментарий
19.11.2025 07:44 Ответить
Это он, чтобы не молчать, в очереди за утренним опохмелом.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:54 Ответить
Поостіше кажучи, розчленовують Україну. Прикметно, що роблять це не лише без самої України, а й без ЄС. Зєлєнскій - гарант не лише Конституції, а й територіальної цілісності через системну корупцію і брехню опору чинити не може, бо на гачку у США.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:09 Ответить
Твій ЗЕ здав Україну в 2022р,про який ти опір дебілушка пишеш?Ботва тупорила
показать весь комментарий
19.11.2025 07:17 Ответить
Україну здали 73 % ідіотів..
показать весь комментарий
19.11.2025 07:25 Ответить
Prof - це від "профан"? 🤔 Ти тут мимо проходив, чи випадково завітав? От я не кажу тобі "твій пуцин", чи "твій януковоч", бо не читав таоїх постів, де ти за них топиш. А ти вішаєш ярлики, як власні соплі по губах.
показать весь комментарий
19.11.2025 08:15 Ответить
Балачки! - путлєр мало - помало сунеться в Україну - для чого йому переговори? - вже в Мирноград влізли
показать весь комментарий
19.11.2025 07:09 Ответить
А як там "план миру" від Зеленського?
показать весь комментарий
19.11.2025 07:12 Ответить
там кокс,про план не відомо.Дурачки в казки вже шість років вірять
показать весь комментарий
19.11.2025 07:16 Ответить
"Рішення про виїзд 18-22-річних є злочинним.
Найбільший запит на піхоту, найбільша смертність у піхоті, найбільші втрати - не тільки загиблими, а і пораненими, полоненими, зниклими безвісти, дезертирами - в піхоті. І найменше бажання іти в піхоту. Нам немає ким воювати уже.

Не те, щоб зовсім немає, але критично необхідна кількість людей для того, щоб воювати, у нас максимально знизилася. І це пов'язано з небажанням іти в Збройні сили, а також з великою кількістю СЗЧ."
показать весь комментарий
19.11.2025 07:17 Ответить
Першопричина невдач на фронті це зрадник при владі!Бажання захищати державу пронизану корупцією і аертами ФСБ бажання ніякого нема,оскільки результат буде один-програш.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:49 Ответить
Коли хтось десь згадує гарантії безпеки, це гарантія 200%, що когось хочуть нахлобучити. Все одно, Зелька це каже або американоси. Бо їх в природі не існує. Хто і що гарантує, що РФ не нападе? Тількі відсутність на карті самої РФ.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:19 Ответить
Ви тільки вслухайтесь в музику слів - росія та США працюють над закінченням війни в Україні... Тобто рашисти для нас готують мир. Це просто снос голови. Оруел перевертається в гробу.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:21 Ответить
Мені боляче це казати, але потрібно негайно починати бувати укріплення по Дніпру. Справжні підземні міста, як кацапи будують.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:22 Ответить
Владу негайно міняти побрібно ще вчора!
показать весь комментарий
19.11.2025 07:26 Ответить
Владу не потрібно було міняти на зелене шапіто в 2019.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:28 Ответить
Богу - богове, кацапу - водкапейгрязиваляйся. Тут хоч верть-круть, а хоча б i круть-верть, а Васька не чешись.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:43 Ответить
А шо там робить роіся?
показать весь комментарий
19.11.2025 07:23 Ответить
Розповідає що їй хочеться.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:29 Ответить
Асвабаждаєт угнєтьонних язиком...
показать весь комментарий
19.11.2025 07:30 Ответить
Ці двоє - гаранти Будапештського меморандуму. 👈 Абсолютно ворожі для України держави, яки працюють проти України з тією різнецею, що Штати це роблять більш таємно.
Якщо в цьому сумніваєтеся , то почитайте Павла Штепу , який ще на початку 1960 років про все це розповідав в своїх творах.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:31 Ответить
Про Украину , без Украины …
показать весь комментарий
19.11.2025 07:32 Ответить
Хто буде представляти Україну?Тупий корумпований нарік?Такі події були передбачені давно.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:37 Ответить
"Віткофф уже обговорив мирний план із секретарем РНБО Рустемом Умеровим на зустрічі в Маямі на початку цього тижня" - ну все, тепер я спокійний. "Щирий" українець Уморов (котрий офіційно "в бігах") про щось там "перетер" з під#уйловником вітькофом...
показать весь комментарий
19.11.2025 07:58 Ответить
Прийщла вказівка з ОПи все валити на Америку судячи з коментів.Тупі амеби
показать весь комментарий
19.11.2025 07:36 Ответить
Мерзотник,дуло заліпи. Що будеш відразу віддавати кацапам? Херсон? Запоріжжя? Чи Харків?
показать весь комментарий
19.11.2025 07:47 Ответить
Придурок,до чого тут Америка??Америка в 2022р здала Україну чи в 2019р підсунула клоуна?
показать весь комментарий
19.11.2025 07:51 Ответить
Америко, ти вже нiколи не вiдмиешся вiд цього срамовиська. Тепер тобi, як i цапабаду, немае вiри.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:38 Ответить
Кожен день перебування ЗЕ при владі наближує Україну до поразки і до чого тут Америка?Твоя тема ухилянти ,чи всі сили кинуті на поливання лайном Америки?
показать весь комментарий
19.11.2025 07:41 Ответить
Вашi амер-трам.ездоли, як i вашi 4-жди ухилянти - мокродупi лiдорки.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:47 Ответить
Уйобки імітатори. Через них ухилянти думають що війна завтра закінчиться.
показать весь комментарий
19.11.2025 07:50 Ответить
дві ********* можуть будь-що за спинами українців "обговорювати", а в кінці буде так як зробить Україна!
показать весь комментарий
19.11.2025 08:16 Ответить
Брехня 100%.
Піськов сказав,що раша нічого не знає і рашистської делегації не буде.
показать весь комментарий
19.11.2025 08:22 Ответить
Твою ж мать! Краснов в дєлє апять!
показать весь комментарий
19.11.2025 08:26 Ответить
Це якийсь сюр.
показать весь комментарий
19.11.2025 08:35 Ответить
***** його *******, заїбали вже
показать весь комментарий
19.11.2025 08:47 Ответить
Мир в якій частині України: в окупованій чі не окупованій?
показать весь комментарий
19.11.2025 09:14 Ответить
Україні добре, коли пуйло бикує. А якщо (не дай бог!) павуки таки домовляться, почнуться проблеми. Бо Дохла Білка заради нобелевської цацки буде гнути українців до капітуляції, а Європа... хто її знає? "Помри ти сьогодні, а я завтра"...

Я зранку песимістична та мізантропічна.
показать весь комментарий
19.11.2025 09:21 Ответить
Щоб ви суки за місця в залі на концерті кобзона билися
показать весь комментарий
19.11.2025 09:29 Ответить
Те про що я і попереджав. Що Тампон дав )(уйлу дедлайн на повне знищення української енергетики і промисловості. А далі )(уйло погоджується на переговори і зимове перемир'я бо наступати зимою все одно майже неможливо. За це Тампон знімає з Сосії санкції і розблоковує пів трильйона заморожених сосійських активів. В цей поки рашисти за зиму відновлюють свою армію і економіку, проти України і української влади ведеться сильна дискредитація в Європі і до влади в Європу пропихуються ************* і трампісти. А весною-літом Сосія наносить вже остаточний удар по Україні яку вже ніхто не буде підтримувати. Або дадуть грошову і продовольчу підтримку за те що Україна погодиться на розподіл на частини.
показать весь комментарий
19.11.2025 09:40 Ответить
 
 