Зеленский встретится в Турции с Уиткоффом, - Reuters

Завтра, 19 ноября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом для проведения переговоров

Об этом журналист Reuters Ахмед Рашид пишет в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча Зеленского и Уиткоффа

"Специальный представитель США Стив Уиткофф посетит Турцию в среду и присоединится к запланированным переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил во вторник турецкий источник", - отметил журналист.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.

"Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны - это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных", - рассказал глава государства.

Что предшествовало?

Уиткофф ранее заявлял, что есть "определенный прогресс" в завершении войны в Украине.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф получил приглашение посетить Украину с официальным визитом.

