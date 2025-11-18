РУС
Новости Переговоры в Турции
Зеленский встретится в Турции с Уиткоффом, - Reuters

Виткофф едет к Зеленскому

Завтра, 19 ноября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом для проведения переговоров

Об этом журналист Reuters Ахмед Рашид пишет в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча Зеленского и Уиткоффа

"Специальный представитель США Стив Уиткофф посетит Турцию в среду и присоединится к запланированным переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил во вторник турецкий источник", - отметил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры Украины и России неизбежны, они могут состояться в Турции, - Фидан

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.

"Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны - это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных", - рассказал глава государства.

Что предшествовало?

  • Уиткофф ранее заявлял, что есть "определенный прогресс" в завершении войны в Украине.
  • Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф получил приглашение посетить Украину с официальным визитом.

Читайте также: Глава МИД Турции Фидан и Лавров обсудили возобновление мирных переговоров с Украиной, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (22630) Стив Уиткофф (157)
Пусте місце зустрінеться з порожнім.
Вангую, ефективність буде надпотужною...
18.11.2025 11:13 Ответить
Що не зробиш аби від Міндічгейта втекти. Хоч на день, хоч на годину.
18.11.2025 11:17 Ответить
а я думаю саме з цього приводу США і хочуть зустрітись
18.11.2025 11:19 Ответить
Теж сподіваюсь, що Вітьок буде використаний для передачі потужної але не формальної поради: погоджуйся на відставку єрмака.
18.11.2025 11:21 Ответить
ніт ,ці два не пусте місце у кремлі...ці два якраз зустрінуться ,як прискорити капітуляцію України... в ЄС прямим текстом сказали ,шо віткофф це той ,який працює як москва скаже , ці двоє розроблять стратегію , як преподнести зраду ...
18.11.2025 11:32 Ответить
Знову "Вітьок"...Якесь "рішалово" буде...Може Єрмака Держсекретарем у США заберуть????
18.11.2025 11:16 Ответить
Ну так! Замість Рубіо приїхав "рєшала", якого Трамп недавно посунув з україно-кацапських питань. Отжп мова не про війну і підтримку України, а про гарантії і безпеку Зєлєнского і його найближчого оточення.
18.11.2025 11:27 Ответить
США скоріше за все виставлять Оманській Гниді ультиматум...
18.11.2025 11:18 Ответить
у цього покидбка віткоффа робота - їздити та балакати язиком а відповідальності НУЛЬ
18.11.2025 11:19 Ответить
...говоритимуть про капітуляцію...
18.11.2025 11:20 Ответить
ну або щось дуже схоже на неї
18.11.2025 11:23 Ответить
Чого це мохнате чмо тиняється світом? Сцить повертатись та вичікує?
18.11.2025 11:21 Ответить
Ще й Умєров десь по світу "петляє" в очікуванні розв'язки шкандалю.
А НАБУ й САП тим часом не поспішають публікувати продовження. Домовляються?
18.11.2025 11:24 Ответить
в НАБУ та САП сидить представник ФБР. думаю вже так просто не буде.
18.11.2025 11:25 Ответить
З чого б це Янелох не з'являється в Україні?
18.11.2025 11:26 Ответить
Аби працював Закон то Зеленський зустрічався б з слідчими після всіх "досягнень"!
18.11.2025 11:31 Ответить
Щось Вова буде вимолювати для себе , але якою ціною ?
18.11.2025 11:32 Ответить
А зелень всё путешествует день ото дня !учитывая новые технологии!что нет видеоконференции?!транжира бюджета!
18.11.2025 11:37 Ответить
самолет, персонал, охрана -- все за счет бюджета... Отчего ж не путешествовать. И кое где, наверное, море еще теплое...
18.11.2025 12:01 Ответить
Якраз і засідання РНБО можна було би провести. Але злі язики кажуть, що секретар став на лижі і чкурнув ще далі.
18.11.2025 11:41 Ответить
Краще б він зустрівся із зашморгом!
18.11.2025 11:43 Ответить
Чи то здається потужний вирішив нерухомість на Гудзоні придбати що зустрічається з ріелтером?
18.11.2025 11:47 Ответить
Сподіваюся боневтіку намилять вуха.
18.11.2025 11:49 Ответить
Витьков это конченная мразь с умственной неполноценностью, какие с ним могут быть переговоры и зачем, непонятно, от них вреда будет совершенно точно гораздо больше чем пользы и Зеленский это прекрасно знает, но прямо послать Витька вслед за рюским корытом, увы не может.
18.11.2025 12:00 Ответить
После последних заявлений этого персонажа, до сих пор не пойму, чьи интересы представляет Стів Віткофф: кремля, Белого Дома или США ?
В любом случае будет не просто...
18.11.2025 12:05 Ответить
треба передавати досвід як ******* грощі в воюючій країні
18.11.2025 12:08 Ответить
 
 