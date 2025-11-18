Зеленський зустрінеться в Туреччині з Віткоффом, - Reuters

Завтра, 19 листопада 2025 року, президент України Володимир Зеленський зустрінеться в Туреччині зі спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом для проведення переговорів

Про це журналіст Reuters Ахмед Рашид пише у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч Зеленського та Віткоффа

"Спеціальний представник США Стів Віткофф відвідає Туреччину в середу та приєднається до запланованих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило у вівторок турецьке джерело", - зазначив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори України та Росії неминучі, вони можуть відбутися в Туреччині, - Фідан

Зеленський своєю чергою повідомив, що 19 листопада відвідає Туреччину, щоб "активізувати" переговори.

"Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни - це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", - розповів глава держави.

Що передувало?

Віткофф раніше заявляв, що є "певний прогрес" у завершенні війни в Україні.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що спецпредставник Білого дому Стів Віткофф отримав запрошення відвідати Україну з офіційним візитом.

Також читайте: Глава МЗС Туреччини Фідан та Лавров обговорили відновлення мирних перемовин з Україною, - ЗМІ