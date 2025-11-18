Зеленський зустрінеться в Туреччині з Віткоффом, - Reuters

Віткофф їде до Зеленського

Завтра, 19 листопада 2025 року, президент України Володимир Зеленський зустрінеться в Туреччині зі спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом для проведення переговорів

Про це журналіст Reuters Ахмед Рашид пише у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Спеціальний представник США Стів Віткофф відвідає Туреччину в середу та приєднається до запланованих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило у вівторок турецьке джерело", - зазначив журналіст.

Зеленський своєю чергою повідомив, що 19 листопада відвідає Туреччину, щоб "активізувати" переговори.

"Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни - це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", - розповів глава держави.

Що передувало?

  • Віткофф раніше заявляв, що є "певний прогрес" у завершенні війни в Україні.
  • Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що спецпредставник Білого дому Стів Віткофф отримав запрошення відвідати Україну з офіційним візитом.

Зеленський Володимир Віткофф Стів
+18
Пусте місце зустрінеться з порожнім.
Вангую, ефективність буде надпотужною...
18.11.2025 11:13 Відповісти
+12
Що не зробиш аби від Міндічгейта втекти. Хоч на день, хоч на годину.
18.11.2025 11:17 Відповісти
+10
США скоріше за все виставлять Оманській Гниді ультиматум...
18.11.2025 11:18 Відповісти
а я думаю саме з цього приводу США і хочуть зустрітись
18.11.2025 11:19 Відповісти
Теж сподіваюсь, що Вітьок буде використаний для передачі потужної але не формальної поради: погоджуйся на відставку єрмака.
18.11.2025 11:21 Відповісти
ніт ,ці два не пусте місце у кремлі...ці два якраз зустрінуться ,як прискорити капітуляцію України... в ЄС прямим текстом сказали ,шо віткофф це той ,який працює як москва скаже , ці двоє розроблять стратегію , як преподнести зраду ...
18.11.2025 11:32 Відповісти
Знову "Вітьок"...Якесь "рішалово" буде...Може Єрмака Держсекретарем у США заберуть????
18.11.2025 11:16 Відповісти
Ну так! Замість Рубіо приїхав "рєшала", якого Трамп недавно посунув з україно-кацапських питань. Отжп мова не про війну і підтримку України, а про гарантії і безпеку Зєлєнского і його найближчого оточення.
18.11.2025 11:27 Відповісти
у цього покидбка віткоффа робота - їздити та балакати язиком а відповідальності НУЛЬ
18.11.2025 11:19 Відповісти
...говоритимуть про капітуляцію...
18.11.2025 11:20 Відповісти
ну або щось дуже схоже на неї
18.11.2025 11:23 Відповісти
Чого це мохнате чмо тиняється світом? Сцить повертатись та вичікує?
18.11.2025 11:21 Відповісти
Ще й Умєров десь по світу "петляє" в очікуванні розв'язки шкандалю.
А НАБУ й САП тим часом не поспішають публікувати продовження. Домовляються?
18.11.2025 11:24 Відповісти
в НАБУ та САП сидить представник ФБР. думаю вже так просто не буде.
18.11.2025 11:25 Відповісти
З чого б це Янелох не з'являється в Україні?
18.11.2025 11:26 Відповісти
Аби працював Закон то Зеленський зустрічався б з слідчими після всіх "досягнень"!
18.11.2025 11:31 Відповісти
Щось Вова буде вимолювати для себе , але якою ціною ?
18.11.2025 11:32 Відповісти
А зелень всё путешествует день ото дня !учитывая новые технологии!что нет видеоконференции?!транжира бюджета!
18.11.2025 11:37 Відповісти
самолет, персонал, охрана -- все за счет бюджета... Отчего ж не путешествовать. И кое где, наверное, море еще теплое...
18.11.2025 12:01 Відповісти
Якраз і засідання РНБО можна було би провести. Але злі язики кажуть, що секретар став на лижі і чкурнув ще далі.
18.11.2025 11:41 Відповісти
Краще б він зустрівся із зашморгом!
18.11.2025 11:43 Відповісти
Чи то здається потужний вирішив нерухомість на Гудзоні придбати що зустрічається з ріелтером?
18.11.2025 11:47 Відповісти
18.11.2025 12:38 Відповісти
Сподіваюся боневтіку намилять вуха.
18.11.2025 11:49 Відповісти
Витьков это конченная мразь с умственной неполноценностью, какие с ним могут быть переговоры и зачем, непонятно, от них вреда будет совершенно точно гораздо больше чем пользы и Зеленский это прекрасно знает, но прямо послать Витька вслед за рюским корытом, увы не может.
18.11.2025 12:00 Відповісти
После последних заявлений этого персонажа, до сих пор не пойму, чьи интересы представляет Стів Віткофф: кремля, Белого Дома или США ?
В любом случае будет не просто...
18.11.2025 12:05 Відповісти
треба передавати досвід як ******* грощі в воюючій країні
18.11.2025 12:08 Відповісти
США тимчасово пригальмували подальшу публікацію плівок міндіча, даючи можливість зебуїну врятуватись від кримінальної відповідальності за мародерство в обмін на поступливість в перемовинах з кацапами. Якщо хрипатий поц не погодиться на ультиматум США, нас чекають наступні серії міндічгейту, вже з участю алібаби, умерова, рєзнікова і самого сонцейсяйного лідора.
18.11.2025 12:21 Відповісти
ЗЕлупа, мабуть, буде домовлятись з Вітьковим, щоб через нього купити квартиру в Н-Й з видом на Центральний парк.
18.11.2025 12:37 Відповісти
Це не по поняттям, щоб цілий президент зустрічався із якимсь піндоським Єрмачком!
18.11.2025 12:41 Відповісти
Что то мутное намечается!!!!!!
18.11.2025 13:05 Відповісти
Ну, хоч поки що до найвеличнішого не влаштовують зустріч з прибиральницею з Білого дому...
18.11.2025 13:09 Відповісти
 
 