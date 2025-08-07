Глава МЗС Туреччини Фідан та Лавров обговорили відновлення мирних перемовин з Україною, - ЗМІ

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан та його російський колега Сергій Лавров провели розмову, обговоривши ситуацію в Україні.

Про це пише турецьке видання Yeni Şafak.

За даними журналістів, головною темою обговорення стала поточна ситуація навколо війни в Україні та перспективи відновлення переговорного процесу між сторонами.

Фідан наголосив на важливості продовження діалогу і висловив готовність Анкари знову виступити в ролі посередника.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським.

Диктатор Путін припустив можливість зустрічі із лідерами США та України, але для прямих переговорів із Володимиром Зеленським мають бути створені "відповідні умови".

