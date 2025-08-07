Глава МЗС Туреччини Фідан та Лавров обговорили відновлення мирних перемовин з Україною, - ЗМІ
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан та його російський колега Сергій Лавров провели розмову, обговоривши ситуацію в Україні.
Про це пише турецьке видання Yeni Şafak, передає Цензор.НЕТ.
За даними журналістів, головною темою обговорення стала поточна ситуація навколо війни в Україні та перспективи відновлення переговорного процесу між сторонами.
Фідан наголосив на важливості продовження діалогу і висловив готовність Анкари знову виступити в ролі посередника.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським.
Диктатор Путін припустив можливість зустрічі із лідерами США та України, але для прямих переговорів із Володимиром Зеленським мають бути створені "відповідні умови".
