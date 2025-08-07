УКР
Глава МЗС Туреччини Фідан та Лавров обговорили відновлення мирних перемовин з Україною, - ЗМІ

Лавров та Фідан говорили про перемовини Що відомо

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан та його російський колега Сергій Лавров провели розмову, обговоривши ситуацію в Україні.

Про це пише турецьке видання Yeni Şafak, передає Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, головною темою обговорення стала поточна ситуація навколо війни в Україні та перспективи відновлення переговорного процесу між сторонами.

Фідан наголосив на важливості продовження діалогу і висловив готовність Анкари знову виступити в ролі посередника. 

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським.

Диктатор Путін припустив можливість зустрічі із лідерами США та України, але для прямих переговорів із Володимиром Зеленським мають бути створені "відповідні умови".

Читайте: Україна та РФ досягли "принципової домовленості" щодо зустрічі Зеленського і Путіна, - Фідан

Лавров Сергій (1634) росія (67097) Туреччина (3657) Фідан Хакан (66)


ТУРЕЦЬКО- РАШИСТСЬКІ ШАКАЛИ ЯКІ ПОГОДЖУВАЛИ ДО 2014 РОКУ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ."ТУСУЮТЬСЯ" ПРО МИРНІ ПЕРЕГОВОРИ..С,,,,КИ З ГІТЛЕРОМ ДОМОВЛЯЙТЕСЬ...
07.08.2025 16:12
показати весь коментар
07.08.2025 16:12 Відповісти
Готовлять Україну до здачі - це називається - без мене - мене женили
07.08.2025 16:12
показати весь коментар
07.08.2025 16:12 Відповісти
От і парам пам пам, зустрічь рудого та плєшівого відбудеться на днях як пишуть, а зустріч 3х лідерів (я б інакше їх назвав) відбудеться аж тодіііі, коли контактні групи закінчут узгоджувати умови перемирія(миру), і аж тоді усі троє під барабани та шампанське підпишуть папірці, буде об'явлено про припинення вогню і трамп в свої соцсеті напише шо він закінчив війну в Європі, а до цього ніхєра не зупиняється!
07.08.2025 16:18
показати весь коментар
07.08.2025 16:18 Відповісти
Зараз всі з радістю обговорюють капітуляцію України без самої України. Да і судячи по всьому Україну вже ніхто нічого не питає. А акції Сосії ростуть даже коли переговори ще не відбулися. А тепер здогадайтеся що буде якщо Україну таки нагнуть на капітуляцію. Україна буде ніхто, а Сосія стане ще сильнішою і впливовішою ніж до війни. І тоді рашистам даже воювати не прийдеться щоб захопити все що від України зосталось. Грузія вам в приклад. Тільки з Україною все буде набагато жорстокіше
07.08.2025 16:18
показати весь коментар
07.08.2025 16:18 Відповісти
Було б дивовижно що з таким президентом в Україні хтось сподівався на інший варіант !
07.08.2025 17:04
показати весь коментар
07.08.2025 17:04 Відповісти
У диванного спецназу паніка--всьо пропало.
07.08.2025 16:25
показати весь коментар
07.08.2025 16:25 Відповісти
Турция должна гордится таким султаном. За время войны в Украине прибыль от обеих сторон, "дружище Эрдоган" везде поспевает.
07.08.2025 16:26
показати весь коментар
07.08.2025 16:26 Відповісти
обговорили позавчорашній борщ... ні про що...
07.08.2025 17:47
показати весь коментар
07.08.2025 17:47 Відповісти
 
 