Глава МИД Турции Фидан и Лавров обсудили возобновление мирных переговоров с Украиной, - СМИ
Глава МИД Турции Хакан Фидан и его российский коллега Сергей Лавров провели разговор, обсудив ситуацию в Украине.
Об этом пишет турецкое издание Yeni Şafak, передает Цензор.НЕТ.
По данным журналистов, главной темой обсуждения стала текущая ситуация вокруг войны в Украине и перспективы возобновления переговорного процесса между сторонами.
Фидан подчеркнул важность продолжения диалога и выразил готовность Анкары вновь выступить в роли посредника.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским.
Диктатор Путин допустил возможность встречи с лидерами США и Украины, но для прямых переговоров с Владимиром Зеленским должны быть созданы "соответствующие условия".
