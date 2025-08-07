Глава МИД Турции Фидан и Лавров обсудили возобновление мирных переговоров с Украиной, - СМИ

Глава МИД Турции Хакан Фидан и его российский коллега Сергей Лавров провели разговор, обсудив ситуацию в Украине.

Об этом пишет турецкое издание Yeni Şafak, передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, главной темой обсуждения стала текущая ситуация вокруг войны в Украине и перспективы возобновления переговорного процесса между сторонами.

Фидан подчеркнул важность продолжения диалога и выразил готовность Анкары вновь выступить в роли посредника.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским.

Диктатор Путин допустил возможность встречи с лидерами США и Украины, но для прямых переговоров с Владимиром Зеленским должны быть созданы "соответствующие условия".

