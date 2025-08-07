РУС
Новости Переговоры в Турции
Глава МИД Турции Фидан и Лавров обсудили возобновление мирных переговоров с Украиной, - СМИ

Лавров и Фидан говорили о переговорах Что известно

Глава МИД Турции Хакан Фидан и его российский коллега Сергей Лавров провели разговор, обсудив ситуацию в Украине.

Об этом пишет турецкое издание Yeni Şafak, передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, главной темой обсуждения стала текущая ситуация вокруг войны в Украине и перспективы возобновления переговорного процесса между сторонами.

Фидан подчеркнул важность продолжения диалога и выразил готовность Анкары вновь выступить в роли посредника.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским.

Диктатор Путин допустил возможность встречи с лидерами США и Украины, но для прямых переговоров с Владимиром Зеленским должны быть созданы "соответствующие условия".

Читайте: Украина и РФ достигли "принципиальной договоренности" о встрече Зеленского и Путина, - Фидан

ТУРЕЦЬКО- РАШИСТСЬКІ ШАКАЛИ ЯКІ ПОГОДЖУВАЛИ ДО 2014 РОКУ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ."ТУСУЮТЬСЯ" ПРО МИРНІ ПЕРЕГОВОРИ..С,,,,КИ З ГІТЛЕРОМ ДОМОВЛЯЙТЕСЬ...
показать весь комментарий
07.08.2025 16:12 Ответить
Готовлять Україну до здачі - це називається - без мене - мене женили
показать весь комментарий
07.08.2025 16:12 Ответить
От і парам пам пам, зустрічь рудого та плєшівого відбудеться на днях як пишуть, а зустріч 3х лідерів (я б інакше їх назвав) відбудеться аж тодіііі, коли контактні групи закінчут узгоджувати умови перемирія(миру), і аж тоді усі троє під барабани та шампанське підпишуть папірці, буде об'явлено про припинення вогню і трамп в свої соцсеті напише шо він закінчив війну в Європі, а до цього ніхєра не зупиняється!
показать весь комментарий
07.08.2025 16:18 Ответить
Зараз всі з радістю обговорюють капітуляцію України без самої України. Да і судячи по всьому Україну вже ніхто нічого не питає. А акції Сосії ростуть даже коли переговори ще не відбулися. А тепер здогадайтеся що буде якщо Україну таки нагнуть на капітуляцію. Україна буде ніхто, а Сосія стане ще сильнішою і впливовішою ніж до війни. І тоді рашистам даже воювати не прийдеться щоб захопити все що від України зосталось. Грузія вам в приклад. Тільки з Україною все буде набагато жорстокіше
показать весь комментарий
07.08.2025 16:18 Ответить
Було б дивовижно що з таким президентом в Україні хтось сподівався на інший варіант !
показать весь комментарий
07.08.2025 17:04 Ответить
У диванного спецназу паніка--всьо пропало.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:25 Ответить
Турция должна гордится таким султаном. За время войны в Украине прибыль от обеих сторон, "дружище Эрдоган" везде поспевает.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:26 Ответить
 
 