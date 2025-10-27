УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10174 відвідувача онлайн
Новини Візит Віткоффа в Україну
594 3

Сибіга про візит Віткоффа до України: Запрошення для США завжди відкрите

Сибіга підтвердив: спецпредставник Білого дому Стів Віткофф отримав запрошення відвідати Україну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що спецпредставник Білого дому Стів Віткофф отримав запрошення відвідати Україну з офіційним візитом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Сибіга заявив на спільній пресконференції із естонським колегою Маргусом Цахкною.

"Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів", - сказав Сибіга.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Глава МЗС України наголосив, що Київ завжди відкритий для американських партнерів:

"Для наших американських партнерів не потрібно додаткових запрошень, адже місто завжди залишається відкритим".

Запрошення Віткоффа до України

Українська делегація провела зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку 29 серпня.

Його запросили відвідати Україну найближчим часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф зустрінеться з посланцем Путіна Дмитрієвим у США 25 жовтня, - ЗМІ

Автор: 

Сибіга Андрій (696) Віткофф Стів (156)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пану міністру звичайно видніше, кого запрошувати, але цей Вітков звичайнісінька кацапська підстилка.
показати весь коментар
27.10.2025 12:12 Відповісти
навіщо нам той вітьков ?
у нас свій Келлог є

.
показати весь коментар
27.10.2025 12:12 Відповісти
Та не нужен нам этот Витьков, оно тупое барыжное быдло, у него от скота гораздо больше чем от человека...
показати весь коментар
27.10.2025 12:49 Відповісти
 
 