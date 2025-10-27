Сибіга про візит Віткоффа до України: Запрошення для США завжди відкрите
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що спецпредставник Білого дому Стів Віткофф отримав запрошення відвідати Україну з офіційним візитом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Сибіга заявив на спільній пресконференції із естонським колегою Маргусом Цахкною.
"Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів", - сказав Сибіга.
Глава МЗС України наголосив, що Київ завжди відкритий для американських партнерів:
"Для наших американських партнерів не потрібно додаткових запрошень, адже місто завжди залишається відкритим".
Запрошення Віткоффа до України
Українська делегація провела зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку 29 серпня.
Його запросили відвідати Україну найближчим часом.
у нас свій Келлог є
.