Сибіга про візит Віткоффа до України: Запрошення для США завжди відкрите

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що спецпредставник Білого дому Стів Віткофф отримав запрошення відвідати Україну з офіційним візитом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Сибіга заявив на спільній пресконференції із естонським колегою Маргусом Цахкною.

"Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів", - сказав Сибіга.

Глава МЗС України наголосив, що Київ завжди відкритий для американських партнерів:

"Для наших американських партнерів не потрібно додаткових запрошень, адже місто завжди залишається відкритим".

Запрошення Віткоффа до України

Українська делегація провела зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку 29 серпня.

Його запросили відвідати Україну найближчим часом.

