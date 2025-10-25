Віткофф зустрінеться з посланцем Путіна Дмитрієвим у США 25 жовтня, - ЗМІ

У суботу, 25 жовтня, спеціальний представник президента США Стів Віткофф зустрінеться з посланцем диктатора РФ Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

За даними джерел, зустріч Віткоффа та Дмитрієва відбудеться у Маямі.

Очікується, що Дмитрієв зустрінеться з офіційними особами адміністрації президента США Дональда Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією", розповіли джерела.

Нагадаємо, що 24 жовтня спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

Це сталося за кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про запровадження санкцій проти Росії.

