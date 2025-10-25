Віткофф зустрінеться з посланцем Путіна Дмитрієвим у США 25 жовтня, - ЗМІ
У суботу, 25 жовтня, спеціальний представник президента США Стів Віткофф зустрінеться з посланцем диктатора РФ Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.
Про це повідомляє видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.
За даними джерел, зустріч Віткоффа та Дмитрієва відбудеться у Маямі.
Очікується, що Дмитрієв зустрінеться з офіційними особами адміністрації президента США Дональда Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією", розповіли джерела.
Нагадаємо, що 24 жовтня спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.
Це сталося за кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про запровадження санкцій проти Росії.
Топ коментарі
+1 Victor Litarchuk
показати весь коментар25.10.2025 02:08 Відповісти Посилання
+1 Luis Santos
показати весь коментар25.10.2025 02:08 Відповісти Посилання
+1 Герхард
показати весь коментар25.10.2025 02:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Одна з найдовших промов сенатора - 22 год з гаком полоскав політик усі перестороги для США за декілька місяців президентства короля номер 47 .
в Ващингтон глиста дмітрієва вже не пускають ?
.
Майамі, Манітоба, - це невелике, але історично багате село, розташоване на півдні Манітоби, Канада.
Miami Railway Station