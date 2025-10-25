УКР
Віткофф зустрінеться з посланцем Путіна Дмитрієвим у США 25 жовтня, - ЗМІ

Віткофф, Дмитрієв

У суботу, 25 жовтня, спеціальний представник президента США Стів Віткофф зустрінеться з посланцем диктатора РФ Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Про це повідомляє видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел, зустріч Віткоффа та Дмитрієва відбудеться у Маямі.

Очікується, що Дмитрієв зустрінеться з офіційними особами адміністрації президента США Дональда Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією", розповіли джерела.

Нагадаємо, що 24 жовтня спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

Це сталося за кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про запровадження санкцій проти Росії.

Читайте також: Спецпосланець Путіна Дмитрієв пригрозив США через санкції та звинуватив Україну в зриві перемовин

Топ коментарі
+1
А навіщо?
25.10.2025 02:08 Відповісти
+1
Два п*дара
25.10.2025 02:08 Відповісти
+1
Зустріч двох рєшал.
25.10.2025 02:13 Відповісти
25.10.2025 02:08 Відповісти
тунелю Трампа быть !

.
25.10.2025 02:11 Відповісти
Це цікавий проект для міграції північних оленів?
25.10.2025 02:15 Відповісти
швидше для копитних лемінгів, які час від часу ******* самовбиватись
25.10.2025 02:40 Відповісти
Будєт слєзно умолять америкосів зняти, або послабити санкції проти роснєфті й лукойлу, адже це бабло диктатора
25.10.2025 02:17 Відповісти
Передать черговий "пухлий конверт"...
25.10.2025 02:56 Відповісти
25.10.2025 02:08 Відповісти
25.10.2025 02:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NDjetzsc2QI

Одна з найдовших промов сенатора - 22 год з гаком полоскав політик усі перестороги для США за декілька місяців президентства короля номер 47 .
25.10.2025 02:15 Відповісти
зустріч Віткоффа та Дмитрієва відбудеться у Маямі.

в Ващингтон глиста дмітрієва вже не пускають ?

.
25.10.2025 02:16 Відповісти
Смотри не перепутай опять, Кутузов
25.10.2025 02:30 Відповісти
Так це в Канаді!
Майамі, Манітоба, - це невелике, але історично багате село, розташоване на півдні Манітоби, Канада.

Miami Railway Station
25.10.2025 02:43 Відповісти
 
 