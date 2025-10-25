РУС
Уиткофф встретится с посланником Путина Дмитриевым в США 25 октября, - СМИ

Виткофф, Дмитриев

В субботу, 25 октября, специальный представитель президента США Стив Уиткофф встретится с посланником диктатора РФ Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

Об этом сообщает издание Axios, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников, встреча Уиткоффа и Дмитриева состоится в Майами.

Ожидается, что Дмитриев встретится с официальными лицами администрации президента США Дональда Трампа, "чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией", рассказали источники.

Напомним, что 24 октября спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Это произошло через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении санкций против России.

Читайте также: Спецпосланник Путина Дмитриев пригрозил США из-за санкций и обвинил Украину в срыве переговоров

США (28151) Стив Уиткофф (154)
+12
Два п*дара
показать весь комментарий
25.10.2025 02:08 Ответить
+9
Передать черговий "пухлий конверт"...
показать весь комментарий
25.10.2025 02:56 Ответить
+8
Будєт слєзно умолять америкосів зняти, або послабити санкції проти роснєфті й лукойлу, адже це бабло диктатора
показать весь комментарий
25.10.2025 02:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А навіщо?
показать весь комментарий
25.10.2025 02:08 Ответить
тунелю Трампа быть !

.
показать весь комментарий
25.10.2025 02:11 Ответить
Це цікавий проект для міграції північних оленів?
показать весь комментарий
25.10.2025 02:15 Ответить
швидше для копитних лемінгів, які час від часу ******* самовбиватись
показать весь комментарий
25.10.2025 02:40 Ответить
Будєт слєзно умолять америкосів зняти, або послабити санкції проти роснєфті й лукойлу, адже це бабло диктатора
показать весь комментарий
25.10.2025 02:17 Ответить
Передать черговий "пухлий конверт"...
показать весь комментарий
25.10.2025 02:56 Ответить
будуть глобус свердлити. Потім цей глобус адміністрація буде демонструвати у Сенаті та Конгресі як чудовий проект.
показать весь комментарий
25.10.2025 04:35 Ответить
Тут одне "дурне тіло", Aron Mak,

хвалиться, що ти його гарно знаєш, і він у тебе, трохи не в "корєфанах" числиться... Це правда? (Вчепився в мене, "як кліщ - в собачий -хвіст...", і все пробує показать свій "розум"... А я сумніваюся - невже ти таких придурків до себе наближать почав?!)
показать весь комментарий
25.10.2025 05:46 Ответить
ну так, завдяки мені у цього "корєфана" модерація Цензора тільки за цей рік деактивувала акаунти Найгун Надвід, Sirion, Ling Steor, Weard Ead, Neustrius, Eärnil. Цанг Лінг....
Це місцевий юродивий ухилянт, яки жебракує у протестантській церкві щоб не попасти під мобілізацію. Тут на форумі його можно побачити у коментах під кожною новиною про ТЦК. Плавати він не вміє, тому планує пересидіти на паперті ще 14 років до шестидесяти. Через своє безробіття це тіло має єдину розраду залишаючи свій послід у коментарях форума. Просто посилай його *****.
показать весь комментарий
25.10.2025 06:43 Ответить
А, ясно... Саме так я йому й відповів: "Знать" можна по-різному...".
Пам"ятаю я "Найгуна"... Про таких, як він, кажуть: "Маленька собачка, до старості - щеня...".
показать весь комментарий
25.10.2025 06:51 Ответить
порівняння цього персонажа з тваринами недоречне. Про таких кажуть - прожив життя наче під пеньком висрався.
показать весь комментарий
25.10.2025 07:16 Ответить
А по*издіти! А можливо Вітьков у Дмитрієва у мацкві гроші позичив, а тепер борг повнрнути хоче? А можливо це куратор до аґента по звіт приїхав? 🤔
показать весь комментарий
25.10.2025 07:13 Ответить
Два п*дара
показать весь комментарий
25.10.2025 02:08 Ответить
Два #ида
показать весь комментарий
25.10.2025 04:16 Ответить
Зустріч двох рєшал.
показать весь комментарий
25.10.2025 02:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NDjetzsc2QI

Одна з найдовших промов сенатора - 22 год з гаком полоскав політик усі перестороги для США за декілька місяців президентства короля номер 47 .
показать весь комментарий
25.10.2025 02:15 Ответить
зустріч Віткоффа та Дмитрієва відбудеться у Маямі.

в Ващингтон глиста дмітрієва вже не пускають ?

.
показать весь комментарий
25.10.2025 02:16 Ответить
Смотри не перепутай опять, Кутузов
показать весь комментарий
25.10.2025 02:30 Ответить
Так це в Канаді!
Майамі, Манітоба, - це невелике, але історично багате село, розташоване на півдні Манітоби, Канада.

Miami Railway Station
показать весь комментарий
25.10.2025 02:43 Ответить
Росія, США та Україна перебувають "досить близько" до досягнення дипломатичного вирішення, яке може зупинити війну, - спецпосланець Путіна Дмитрієв

Канада, или США, Этот *** Дмитриев же встречается с потерянным Витьковым, и говорю, Витьков, смотри опять не перепутай, придурок, а то окажется что он области перепутал или страны, и не так понял
показать весь комментарий
25.10.2025 08:46 Ответить
допускаю, що завтра, після "історичної" зустрічі двох прикацаплених -
Віткоффа та Дмитрієва,
доня відмінить не тільки ті свої перші санкції які він, по запарці, за 9 місяців
наклав на кацапію, а і всі накладені на русню до нього.
тут бальний зал при Білому Домі!
леді шиють шляпки, трактори гудуть,
а ви тут пристебалилася з якоюсь війною в Україні.
на відкритті залу - ***** буде в костюмі гусара, і доня його запросить на білий танок...
показать весь комментарий
25.10.2025 03:35 Ответить
Витков редкостный пи4дар. Он защищает интересы кремля((
показать весь комментарий
25.10.2025 04:00 Ответить
Нікого він не захищає. Діду незабаром на кладовище. Хоче перед цим побільше грошей хапанути. Але на перешкоді цьому Україна з її спротивом. Ось і бігає - то до Москви що запропонують, то до Києва коли вже капітулюєте.
показать весь комментарий
25.10.2025 07:26 Ответить
цікаво, а всі думають, що дмітрієв приколупався в Америку на другий день після проголошення санкцій на русню за пуерто ріканськими бананами? - смачні бо дуже!
показать весь комментарий
25.10.2025 04:03 Ответить
Двоє п... геїв їдуть на побачення.
показать весь комментарий
25.10.2025 04:10 Ответить
а ви не гей латентний?
тут за них і слова не було крім вашого.
показать весь комментарий
25.10.2025 05:53 Ответить
Медведев же сказал что все это война!!!!а через день отправляют в США представителя чтоб умолял снять санкции и дал им спокойно захватывать Украину
показать весь комментарий
25.10.2025 04:25 Ответить
Два абсолютні виродки, яких дивом досі носить по землі
показать весь комментарий
25.10.2025 04:29 Ответить
якщо вірити серу Дарвіну, у еволюції зайняло мільони років перетворити амебу в людину.
як з'ясувалося обратний процес, з людини в безмозглу амебу,
у кацапні зайняло набагато менше чясу, десь рочків 25 - від валізи носити в них срати - телевізор і ідіот!
не пугай мене, Україно, не роби цього, хочя в нас вже всі ознаки...
не відбулавлюй клованів і вимкни телевізор.
показать весь комментарий
25.10.2025 04:29 Ответить
Марафон, марафон!
Пропаганди чемпіон!
Марафон, марафон!
Патріота раціон!
показать весь комментарий
25.10.2025 06:30 Ответить
зима, газети, соплі, слюні, танки, липне, палітруки.
показать весь комментарий
25.10.2025 07:31 Ответить
ні, танки - то не до мене. То до Алєкса Мишкєвіча. Він обіцяв давити танками ухилянтів, але досі зволікає.
показать весь комментарий
25.10.2025 07:53 Ответить
дядік, ви вже стока тут наваячили, шо вже все не до вас.
а от кефір забули...
показать весь комментарий
25.10.2025 07:56 Ответить
Перекладача вітькову привезуть з москви
показать весь комментарий
25.10.2025 05:06 Ответить
кацапнявий кримський міст треба валити по любому.
застойялась нелигітімна тварина бетонна - потрібен удар по скрепах.
доня пітляє, буба пітляє, ***** пітляє, мерц пітляє...
а міст треба валити.
показать весь комментарий
25.10.2025 05:07 Ответить
сбу набу кошмарить яка і так нічого не робить.
хлопці до 43 чомусь тільки в ТЦК падають, головою ударяються і подають нам всім останній прощяй, 43 роки до цього не падали,
не вбивалися, а в ТЦК чомусь сталося.
бразільянський 95й фестіваль зеленонедолугих...
показать весь комментарий
25.10.2025 05:44 Ответить
шо в США нема якогось історика ,шоб на зустріч відіслати?
показать весь комментарий
25.10.2025 06:35 Ответить
тягнуть час під..ри кремлівські.. а в Трампа допомагають...Іммітація трампівська...
показать весь комментарий
25.10.2025 06:37 Ответить
венесуела в нас зараз, як побег!
показать весь комментарий
25.10.2025 06:44 Ответить
захищяйте дітей і якщо кацапняві осколки вас вбьють - ваше тіло не повинно задавити дитину....
всі дорослі і всі знають як все треба робити...
показать весь комментарий
25.10.2025 06:58 Ответить
Коли сороки грають на требіті то вже байдуже зелений той паркан чи згнив давно.
показать весь комментарий
25.10.2025 08:02 Ответить
Дмітрієв вчився в Гарварді та Стенфорді. Оценіть рівень посланця з нашими жиробасами Єрмаком та Умєровим.
показать весь комментарий
25.10.2025 08:03 Ответить
 
 