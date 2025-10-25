Уиткофф встретится с посланником Путина Дмитриевым в США 25 октября, - СМИ
В субботу, 25 октября, специальный представитель президента США Стив Уиткофф встретится с посланником диктатора РФ Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.
Об этом сообщает издание Axios, информирует Цензор.НЕТ.
По данным источников, встреча Уиткоффа и Дмитриева состоится в Майами.
Ожидается, что Дмитриев встретится с официальными лицами администрации президента США Дональда Трампа, "чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией", рассказали источники.
Напомним, что 24 октября спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.
Это произошло через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении санкций против России.
Luis Santos
Яр Холодний
Jim Hawkins #551630
.
хвалиться, що ти його гарно знаєш, і він у тебе, трохи не в "корєфанах" числиться... Це правда? (Вчепився в мене, "як кліщ - в собачий -хвіст...", і все пробує показать свій "розум"... А я сумніваюся - невже ти таких придурків до себе наближать почав?!)
Це місцевий юродивий ухилянт, яки жебракує у протестантській церкві щоб не попасти під мобілізацію. Тут на форумі його можно побачити у коментах під кожною новиною про ТЦК. Плавати він не вміє, тому планує пересидіти на паперті ще 14 років до шестидесяти. Через своє безробіття це тіло має єдину розраду залишаючи свій послід у коментарях форума. Просто посилай його *****.
Пам"ятаю я "Найгуна"... Про таких, як він, кажуть: "Маленька собачка, до старості - щеня...".
Одна з найдовших промов сенатора - 22 год з гаком полоскав політик усі перестороги для США за декілька місяців президентства короля номер 47 .
в Ващингтон глиста дмітрієва вже не пускають ?
.
Майамі, Манітоба, - це невелике, але історично багате село, розташоване на півдні Манітоби, Канада.
Miami Railway Station
Канада, или США, Этот *** Дмитриев же встречается с потерянным Витьковым, и говорю, Витьков, смотри опять не перепутай, придурок, а то окажется что он области перепутал или страны, и не так понял
Віткоффа та Дмитрієва,
доня відмінить не тільки ті свої перші санкції які він, по запарці, за 9 місяців
наклав на кацапію, а і всі накладені на русню до нього.
тут бальний зал при Білому Домі!
леді шиють шляпки, трактори гудуть,
а ви тут пристебалилася з якоюсь війною в Україні.
на відкритті залу - ***** буде в костюмі гусара, і доня його запросить на білий танок...
тут за них і слова не було крім вашого.
як з'ясувалося обратний процес, з людини в безмозглу амебу,
у кацапні зайняло набагато менше чясу, десь рочків 25 - від валізи носити в них срати - телевізор і ідіот!
не пугай мене, Україно, не роби цього, хочя в нас вже всі ознаки...
не відбулавлюй клованів і вимкни телевізор.
Пропаганди чемпіон!
Марафон, марафон!
Патріота раціон!
а от кефір забули...
застойялась нелигітімна тварина бетонна - потрібен удар по скрепах.
доня пітляє, буба пітляє, ***** пітляє, мерц пітляє...
а міст треба валити.
хлопці до 43 чомусь тільки в ТЦК падають, головою ударяються і подають нам всім останній прощяй, 43 роки до цього не падали,
не вбивалися, а в ТЦК чомусь сталося.
бразільянський 95й фестіваль зеленонедолугих...
всі дорослі і всі знають як все треба робити...