Сибига о визите Уиткоффа в Украину: Приглашение для США всегда открыто
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф получил приглашение посетить Украину с официальным визитом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Сибига сказал на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.
"Украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину. Такое приглашение получил и господин Уиткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей", - сказал Сибига.
Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев всегда открыт для американских партнеров:
"Для наших американских партнеров не нужно дополнительных приглашений, ведь он всегда остается открытым".
Приглашение Уиткоффа в Украину
Украинская делегация провела встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке 29 августа.
Его пригласили посетить Украину в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у нас свій Келлог є
.