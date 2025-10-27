Сибига о визите Уиткоффа в Украину: Приглашение для США всегда открыто

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф получил приглашение посетить Украину с официальным визитом.

об этом Сибига сказал на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

"Украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину. Такое приглашение получил и господин Уиткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей", - сказал Сибига.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев всегда открыт для американских партнеров:

"Для наших американских партнеров не нужно дополнительных приглашений, ведь он всегда остается открытым".

Приглашение Уиткоффа в Украину

Украинская делегация провела встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке 29 августа.

Его пригласили посетить Украину в ближайшее время.

