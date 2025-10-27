РУС
Новости Визит Уиткоффа в Украину
308 2

Сибига о визите Уиткоффа в Украину: Приглашение для США всегда открыто

Сибига подтвердил: спецпредставитель Белого дома Стив Виткофф получил приглашение посетить Украину

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф получил приглашение посетить Украину с официальным визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Сибига сказал на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

"Украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину. Такое приглашение получил и господин Уиткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей", - сказал Сибига.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев всегда открыт для американских партнеров:

"Для наших американских партнеров не нужно дополнительных приглашений, ведь он всегда остается открытым".

Приглашение Уиткоффа в Украину

Украинская делегация провела встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке 29 августа.

Его пригласили посетить Украину в ближайшее время.

Автор: 

Сибига Андрей (686) Стив Уиткофф (155)
Пану міністру звичайно видніше, кого запрошувати, але цей Вітков звичайнісінька кацапська підстилка.
показать весь комментарий
27.10.2025 12:12 Ответить
навіщо нам той вітьков ?
у нас свій Келлог є

.
показать весь комментарий
27.10.2025 12:12 Ответить
 
 