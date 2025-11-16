Переговори України та Росії неминучі, вони можуть відбутися в Туреччині, - Фідан

Війна між Україною та Росією зрештою завершиться перемовинами. Туреччина може стати майданчиком для перемовин.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю каналу A Haber, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Війна переживає свою найгіршу точку"

За словами турецького міністра, наслідки повномасштабної війни РФ проти України відчутні в усьому світі. Тому, на його думку, настав час шукати шлях до припинення бойових дій – і зробити це можна лише за столом переговорів.

"Я думаю, що ця війна зараз переживає свою найгіршу точку. Тому що обидві сторони зосереджені на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури. Тепер це перетворилося на війну дронів. Ніхто нікуди не може рухатися, просуваються лише ті, хто не рахується з втратами",- сказав Фідан.

Він зазначив, що російські "здобутки" на фронті коштували їм величезних втрат, тому Росії варто задуматися про мир.

На думку Фідана, проблема полягає в тому, що жодна зі сторін не хоче публічно заявляти про готовність до діалогу, щоб не видаватися слабкою.

Читайте також: Ердоган запропонував Трампу й Путіну зустрітися в Туреччині

Переговори можуть відбутися в Туреччині

Втім, очільник турецького МЗС все ж вважає, що переговори неминучі. 

"Війна має закінчитися. Ми вважаємо переговори неминучими. Особисто я вважаю, що перемовини відновляться. Звичайно, ми не можемо вдаватися в подробиці. Це може статися в Туреччині, це може статися деінде, але я вірю, що цей мир точно настане",- додав Фідан.

Читайте також: Туреччина готова прийняти новий раунд переговорів між делегаціями України і РФ та саміт Зеленського і Путіна, - Фідан

Топ коментарі
Яке значення має що заявив якийсь турецький Фідан якомусь каналу?
16.11.2025 01:21
16.11.2025 01:21
турки мріють скрізь настригти собі поітичних купонів.
16.11.2025 01:17
16.11.2025 01:17
Я розумію, що кацапи просять по "своїх каналах" але ж Фідан...бути шестіркою *********** для турка не дуже красиво.🤮
16.11.2025 01:25
16.11.2025 01:25
М¥дило турецьке поки триндів, забув, хто агресор.
16.11.2025 01:29 Відповісти
Можуть, якщо Туреччина буде існувати до того часу.
16.11.2025 01:49 Відповісти
Звідки невігласу знати, що цій війні мінімум більше років ніж Туреччині.
16.11.2025 01:55 Відповісти
"ваші люди скінчатся раніш, ніж в нас з'явиться совість і ми перестанемо фінансувати ваше знищення, тож здавайтеся!" Ось який справжній сенс заяв песвної грпи країн, включно з Туреччиною!
16.11.2025 01:52 Відповісти
Ні, не буде. Війна має лише військове рішення.
16.11.2025 03:25 Відповісти
Х.... і переговори? Наївний або просто на чергування. Його попередник колись виражався про гопоту пряміше-вони приїхали в Стамбул укладати договір про капітуляцію.
16.11.2025 03:27 Відповісти
Османам не слід забувати, що як мінімум 250 років кремлівські завжди тораторять - Дарданелли наши по праву прєдков. На переговорах Гітлера і Молотова в листопаді 1940 ( підведення підсумків Пакта) камєнная задніца Молотов заявив ПРО умови приєднання СРСР до Тройствєнного союзу - Болгарії наша, на Дарденеллах база ВМФ, Сахалін наш. Перший і єдиний раз кремлівські мрійники уклали мирний договір не з позиції сили - Ризький, тому його текст до цього часу недоступний на болотах. Так що це просто чергова фраза від османів.
16.11.2025 03:56 Відповісти
Якщо Путін і піде на переговори то в нього лише один сценарій, чеченський. Але три роки, як по Чечні, не чекатиме, а піде знову значно раніше
16.11.2025 04:40 Відповісти
Вирішувати це буде виключно військово-політичне керівництво України. Але у патріотів інша думка
16.11.2025 07:48 Відповісти
Переговори начебто і потрібні, та хто туди поїде. Із нинішньої керівної політичної щобли нікому не можна довіряти.
16.11.2025 08:15 Відповісти
як вам не терпиться барижити с підарами
16.11.2025 09:19 Відповісти
в Туреччині вже були українські зелені зрадники
16.11.2025 11:11 Відповісти
Що там хоче Візантія,всидіти на двох стільцях?Попа не трісне? У старої тріснула.
16.11.2025 12:18 Відповісти
Найкраще місце для переговорів - це згорілий зруйнований Кремль.
16.11.2025 13:23 Відповісти
 
 