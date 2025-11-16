Переговори України та Росії неминучі, вони можуть відбутися в Туреччині, - Фідан

Війна між Україною та Росією зрештою завершиться перемовинами. Туреччина може стати майданчиком для перемовин.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю каналу A Haber, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Війна переживає свою найгіршу точку"

За словами турецького міністра, наслідки повномасштабної війни РФ проти України відчутні в усьому світі. Тому, на його думку, настав час шукати шлях до припинення бойових дій – і зробити це можна лише за столом переговорів.

"Я думаю, що ця війна зараз переживає свою найгіршу точку. Тому що обидві сторони зосереджені на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури. Тепер це перетворилося на війну дронів. Ніхто нікуди не може рухатися, просуваються лише ті, хто не рахується з втратами",- сказав Фідан.

Він зазначив, що російські "здобутки" на фронті коштували їм величезних втрат, тому Росії варто задуматися про мир.

На думку Фідана, проблема полягає в тому, що жодна зі сторін не хоче публічно заявляти про готовність до діалогу, щоб не видаватися слабкою.

Переговори можуть відбутися в Туреччині

Втім, очільник турецького МЗС все ж вважає, що переговори неминучі.

"Війна має закінчитися. Ми вважаємо переговори неминучими. Особисто я вважаю, що перемовини відновляться. Звичайно, ми не можемо вдаватися в подробиці. Це може статися в Туреччині, це може статися деінде, але я вірю, що цей мир точно настане",- додав Фідан.

