Ердоган запропонував Трампу й Путіну зустрітися в Туреччині
Туреччина готова прийняти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hürriyet.
Коли Туреччина може прийняти Трампа і Путіна
"Ми в будь-який момент готові прийняти у себе таку зустріч (Трампа і Путіна - ред.). Шкода, що зустріч у Будапешті не відбулася. Ми вважаємо, що для припинення цієї війни корисний будь-який діалог", - наголосив турецький лідер.
За словами Ердогана, Туреччина відстоювала діалог від самого початку і заявляла про можливість справедливого миру.
Ердоган зауважив, що в Анкари хороші відносини як із Києвом, так і з Москвою, і Туреччина заслужила довіру двох воюючих країн.
"Це дає нам перевагу на шляху до миру, і ми маємо намір використовувати цю ситуацію на благо людства", - додав він.
Що передувало?
Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій –– відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.
Російський диктатор Володимир Путін переконаний, що його зустріч з Трампом, яка мала відбутися в Будапешті, "переноситься".
