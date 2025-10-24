Ердоган запропонував Трампу й Путіну зустрітися в Туреччині

Туреччина готова прийняти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hürriyet.

Коли Туреччина може прийняти Трампа і Путіна

"Ми в будь-який момент готові прийняти у себе таку зустріч (Трампа і Путіна - ред.). Шкода, що зустріч у Будапешті не відбулася. Ми вважаємо, що для припинення цієї війни корисний будь-який діалог", - наголосив турецький лідер.

За словами Ердогана, Туреччина відстоювала діалог від самого початку і заявляла про можливість справедливого миру.

Ердоган зауважив, що в Анкари хороші відносини як із Києвом, так і з Москвою, і Туреччина заслужила довіру двох воюючих країн.

"Це дає нам перевагу на шляху до миру, і ми маємо намір використовувати цю ситуацію на благо людства", - додав він.

Що передувало?

Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій –– відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Російський диктатор Володимир Путін переконаний, що його зустріч з Трампом, яка мала відбутися в Будапешті, "переноситься".

