Війна РФ проти України має негайно припинитися, вона становить загрозу як регіональній, так і глобальній безпеці, - Фідан
Необхідно докласти більше зусиль для якомога швидшого припинення російсько-української війни та відновити мирні переговори.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на спільній пресконференції в Римі з віцепрем'єр-міністром та міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
"Туреччина від самого початку російсько-української війни послідовно та неодноразово наголошувала на ризику поширення війни та що вона має негайно припинитися… Необхідно докласти більше зусиль для якомога швидшого припинення війни", - сказав Фідан.
Він додав, що за сприяння Туреччини між Україною та Росією було проведено переговори, на яких обговорювалися питання досягнення миру та припинення вогню, також було домовлено й здійснено обмін полоненими. За його словами, ініціативи у цьому напрямку триватимуть і надалі на різних рівнях.
"Мирні переговори та переговори про припинення вогню між Росією та Україною повинні відновитися з того місця, де вони зупинилися… Як Туреччина та Італія, ми поділяємо спільну думку, що ця війна має негайно припинитися", - заявив Фідан.
Він також зазначив, що війна Росії проти України становить загрозу як регіональній, так і глобальній безпеці, наголосивши, що держави-члени НАТО виконують свої обов'язки та проводять консультації.
Фідан висловив сподівання, що порушенням Росією повітряного простору Польщі не матиме повторення.
Вже багато Потужних обговорень, засідань, протоколів, угод, заяв, та виступів.....
Може треба натиснути на економіку агресора, та допомогти СОУ.
А шо сі сталося? Набридло наживатися на перепродажу підсанкційних товарів? Чи як на горизонті замаячила війна НАТО з кацапами, то одразу стали сраними миротворцями?
Щоб війна припинилася, мають бути логічні причинні зв'язки між подіями.
__ варіанти: для прикладу
-лідори рашки наказують відійти і перестати стріляти
-у рашки закінчуються снаряди, ракети і пальне ( привіт НПЗ від Добрих🇺🇦Дронів)
-у рашки з'являються економічні проблеми та/або соціально-суспільна ситуація як в 1917 чи 1991