Війна РФ проти України має негайно припинитися, вона становить загрозу як регіональній, так і глобальній безпеці, - Фідан

Фідан про війну РФ проти України

Необхідно докласти більше зусиль для якомога швидшого припинення російсько-української війни та відновити мирні переговори.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на спільній пресконференції в Римі з віцепрем'єр-міністром та міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Туреччина від самого початку російсько-української війни послідовно та неодноразово наголошувала на ризику поширення війни та що вона має негайно припинитися… Необхідно докласти більше зусиль для якомога швидшого припинення війни", - сказав Фідан.

Він додав, що за сприяння Туреччини між Україною та Росією було проведено переговори, на яких обговорювалися питання досягнення миру та припинення вогню, також було домовлено й здійснено обмін полоненими. За його словами, ініціативи у цьому напрямку триватимуть і надалі на різних рівнях.

Читайте: Ердоган на зустрічі з Путіним: Зусилля Туреччини щодо миру в Україні тривають

"Мирні переговори та переговори про припинення вогню між Росією та Україною повинні відновитися з того місця, де вони зупинилися… Як Туреччина та Італія, ми поділяємо спільну думку, що ця війна має негайно припинитися", - заявив Фідан.

Він також зазначив, що війна Росії проти України становить загрозу як регіональній, так і глобальній безпеці, наголосивши, що держави-члени НАТО виконують свої обов'язки та проводять консультації.

Фідан висловив сподівання, що порушенням Росією повітряного простору Польщі не матиме повторення.

Читайте: Кремль вже не планує контролювати всі чотири області, тепер йдеться лише про два регіони, - Фідан

на скільки я пам'ятаю переговори почались на Зміїному . турок пропонує повернутись на острів ?
12.09.2025 12:35 Відповісти
Щось не припиняється....
Вже багато Потужних обговорень, засідань, протоколів, угод, заяв, та виступів.....
Може треба натиснути на економіку агресора, та допомогти СОУ.
12.09.2025 12:35 Відповісти
Майже 4 роки повномасштабної фази, а до них тільки дійшло.
А шо сі сталося? Набридло наживатися на перепродажу підсанкційних товарів? Чи як на горизонті замаячила війна НАТО з кацапами, то одразу стали сраними миротворцями?
12.09.2025 12:36 Відповісти
коли туреччина припинить купувати кацапську нафту, то у ***** закінчиться бабло на війну проти України
12.09.2025 12:40 Відповісти
Ходять чутки, що її бадяжать і на експорт на Европу , під шильдиком "з Азербайджану"
12.09.2025 12:49 Відповісти
12.09.2025 12:44 Відповісти
Що за дибільне формулювання,"Війна РФ проти України має негайно припинитися"? Війна не може припинитися поки кацапи находяться на нашій території,може бути лише заморозка.Коли на нашій території знаходиться окупант миру не буде,вже пора це признати,і не ляпати дурниць
12.09.2025 12:45 Відповісти
☝️👍
Щоб війна припинилася, мають бути логічні причинні зв'язки між подіями.
__ варіанти: для прикладу
-лідори рашки наказують відійти і перестати стріляти
-у рашки закінчуються снаряди, ракети і пальне ( привіт НПЗ від Добрих🇺🇦Дронів)
-у рашки з'являються економічні проблеми та/або соціально-суспільна ситуація як в 1917 чи 1991
12.09.2025 12:54 Відповісти
Негайно! Оце хотєлка! Так всі цього хочуть, а як- ти не повідомив.
12.09.2025 13:10 Відповісти
 
 