Війна РФ проти України має негайно припинитися, вона становить загрозу як регіональній, так і глобальній безпеці, - Фідан

Необхідно докласти більше зусиль для якомога швидшого припинення російсько-української війни та відновити мирні переговори.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на спільній пресконференції в Римі з віцепрем'єр-міністром та міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Туреччина від самого початку російсько-української війни послідовно та неодноразово наголошувала на ризику поширення війни та що вона має негайно припинитися… Необхідно докласти більше зусиль для якомога швидшого припинення війни", - сказав Фідан.

Він додав, що за сприяння Туреччини між Україною та Росією було проведено переговори, на яких обговорювалися питання досягнення миру та припинення вогню, також було домовлено й здійснено обмін полоненими. За його словами, ініціативи у цьому напрямку триватимуть і надалі на різних рівнях.

"Мирні переговори та переговори про припинення вогню між Росією та Україною повинні відновитися з того місця, де вони зупинилися… Як Туреччина та Італія, ми поділяємо спільну думку, що ця війна має негайно припинитися", - заявив Фідан.

Він також зазначив, що війна Росії проти України становить загрозу як регіональній, так і глобальній безпеці, наголосивши, що держави-члени НАТО виконують свої обов'язки та проводять консультації.

Фідан висловив сподівання, що порушенням Росією повітряного простору Польщі не матиме повторення.

