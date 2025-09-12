РУС
Новости Роль Турции в мирных переговорах
2 256 11

Война РФ против Украины должна немедленно прекратиться, она представляет угрозу как региональной, так и глобальной безопасности, - Фидан

Фидан о войне РФ против Украины

Необходимо приложить больше усилий для скорейшего прекращения российско-украинской войны и возобновить мирные переговоры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Риме с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Турция с самого начала российско-украинской войны последовательно и неоднократно подчеркивала риск распространения войны и что она должна немедленно прекратиться... Необходимо приложить больше усилий для скорейшего прекращения войны", - сказал Фидан.

Он добавил, что при содействии Турции между Украиной и Россией были проведены переговоры, на которых обсуждались вопросы достижения мира и прекращения огня, также была достигнута договоренность и осуществлен обмен пленными. По его словам, инициативы в этом направлении будут продолжаться и в дальнейшем на разных уровнях.

Читайте: Эрдоган на встрече с Путиным: Усилия Турции по миру в Украине продолжаются

"Мирные переговоры и переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной должны возобновиться с того места, где они остановились... Как Турция и Италия, мы разделяем общее мнение, что эта война должна немедленно прекратиться", - заявил Фидан.

Он также отметил, что война России против Украины представляет угрозу как региональной, так и глобальной безопасности, подчеркнув, что государства-члены НАТО выполняют свои обязанности и проводят консультации.

Фидан выразил надежду, что нарушением Россией воздушного пространства Польши не будет иметь повторения.

Читайте: Кремль уже не планирует контролировать все четыре области, теперь речь идет только о двух регионах, - Фидан

Автор: 

россия (97156) Турция (3539) Фидан Хакан (65) война в Украине (6079)
Топ комментарии
+4
Щось не припиняється....
Вже багато Потужних обговорень, засідань, протоколів, угод, заяв, та виступів.....
Може треба натиснути на економіку агресора, та допомогти СОУ.
12.09.2025 12:35 Ответить
12.09.2025 12:35 Ответить
+4
коли туреччина припинить купувати кацапську нафту, то у ***** закінчиться бабло на війну проти України
12.09.2025 12:40 Ответить
12.09.2025 12:40 Ответить
+2
на скільки я пам'ятаю переговори почались на Зміїному . турок пропонує повернутись на острів ?
12.09.2025 12:35 Ответить
12.09.2025 12:35 Ответить
Майже 4 роки повномасштабної фази, а до них тільки дійшло.
А шо сі сталося? Набридло наживатися на перепродажу підсанкційних товарів? Чи як на горизонті замаячила війна НАТО з кацапами, то одразу стали сраними миротворцями?
12.09.2025 12:36 Ответить
12.09.2025 12:36 Ответить
Ходять чутки, що її бадяжать і на експорт на Европу , під шильдиком "з Азербайджану"
12.09.2025 12:49 Ответить
12.09.2025 12:49 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2025 12:44 Ответить
Що за дибільне формулювання,"Війна РФ проти України має негайно припинитися"? Війна не може припинитися поки кацапи находяться на нашій території,може бути лише заморозка.Коли на нашій території знаходиться окупант миру не буде,вже пора це признати,і не ляпати дурниць
12.09.2025 12:45 Ответить
12.09.2025 12:45 Ответить
☝️👍
Щоб війна припинилася, мають бути логічні причинні зв'язки між подіями.
__ варіанти: для прикладу
-лідори рашки наказують відійти і перестати стріляти
-у рашки закінчуються снаряди, ракети і пальне ( привіт НПЗ від Добрих🇺🇦Дронів)
-у рашки з'являються економічні проблеми та/або соціально-суспільна ситуація як в 1917 чи 1991
12.09.2025 12:54 Ответить
12.09.2025 12:54 Ответить
Негайно! Оце хотєлка! Так всі цього хочуть, а як- ти не повідомив.
12.09.2025 13:10 Ответить
12.09.2025 13:10 Ответить
Війна стій, раз-два! 🤗 Задовбали вже ці "миротворці".
12.09.2025 13:57 Ответить
12.09.2025 13:57 Ответить
Війна, - стій! Раз, два!
показать весь комментарий
12.09.2025 13:58 Ответить
 
 