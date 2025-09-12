Война РФ против Украины должна немедленно прекратиться, она представляет угрозу как региональной, так и глобальной безопасности, - Фидан

Необходимо приложить больше усилий для скорейшего прекращения российско-украинской войны и возобновить мирные переговоры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Риме с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Турция с самого начала российско-украинской войны последовательно и неоднократно подчеркивала риск распространения войны и что она должна немедленно прекратиться... Необходимо приложить больше усилий для скорейшего прекращения войны", - сказал Фидан.

Он добавил, что при содействии Турции между Украиной и Россией были проведены переговоры, на которых обсуждались вопросы достижения мира и прекращения огня, также была достигнута договоренность и осуществлен обмен пленными. По его словам, инициативы в этом направлении будут продолжаться и в дальнейшем на разных уровнях.

"Мирные переговоры и переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной должны возобновиться с того места, где они остановились... Как Турция и Италия, мы разделяем общее мнение, что эта война должна немедленно прекратиться", - заявил Фидан.

Он также отметил, что война России против Украины представляет угрозу как региональной, так и глобальной безопасности, подчеркнув, что государства-члены НАТО выполняют свои обязанности и проводят консультации.

Фидан выразил надежду, что нарушением Россией воздушного пространства Польши не будет иметь повторения.

