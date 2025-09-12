Война РФ против Украины должна немедленно прекратиться, она представляет угрозу как региональной, так и глобальной безопасности, - Фидан
Необходимо приложить больше усилий для скорейшего прекращения российско-украинской войны и возобновить мирные переговоры.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Риме с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.
"Турция с самого начала российско-украинской войны последовательно и неоднократно подчеркивала риск распространения войны и что она должна немедленно прекратиться... Необходимо приложить больше усилий для скорейшего прекращения войны", - сказал Фидан.
Он добавил, что при содействии Турции между Украиной и Россией были проведены переговоры, на которых обсуждались вопросы достижения мира и прекращения огня, также была достигнута договоренность и осуществлен обмен пленными. По его словам, инициативы в этом направлении будут продолжаться и в дальнейшем на разных уровнях.
"Мирные переговоры и переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной должны возобновиться с того места, где они остановились... Как Турция и Италия, мы разделяем общее мнение, что эта война должна немедленно прекратиться", - заявил Фидан.
Он также отметил, что война России против Украины представляет угрозу как региональной, так и глобальной безопасности, подчеркнув, что государства-члены НАТО выполняют свои обязанности и проводят консультации.
Фидан выразил надежду, что нарушением Россией воздушного пространства Польши не будет иметь повторения.
Вже багато Потужних обговорень, засідань, протоколів, угод, заяв, та виступів.....
Може треба натиснути на економіку агресора, та допомогти СОУ.
А шо сі сталося? Набридло наживатися на перепродажу підсанкційних товарів? Чи як на горизонті замаячила війна НАТО з кацапами, то одразу стали сраними миротворцями?
Щоб війна припинилася, мають бути логічні причинні зв'язки між подіями.
__ варіанти: для прикладу
-лідори рашки наказують відійти і перестати стріляти
-у рашки закінчуються снаряди, ракети і пальне ( привіт НПЗ від Добрих🇺🇦Дронів)
-у рашки з'являються економічні проблеми та/або соціально-суспільна ситуація як в 1917 чи 1991