РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9384 посетителя онлайн
Новости Разговор Эрдогана и Путина
776 8

Эрдоган на встрече с Путиным: Усилия Турции в отношении мира в Украине продолжаются

Эрдоган встретился с Путиным. Они говорили об Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Стороны говорили об Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации при администрации президента Турции.

"Президент Эрдоган заявил, что усилия Турции по завершению войны в Украине путем установления справедливого и прочного мира продолжаются, и что он считает, что стамбульские переговоры способствовали мирному процессу", - отметили там.

Также Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Россией "продолжают развиваться на основе взаимного уважения и общих интересов, а также что дух сотрудничества, унаследованный из прошлого, сохраняется в таких сферах, как торговля, туризм, инвестиции и энергетика".

Читайте: МИД Украины о заявлениях Путина на саммите ШОС: Единственное средство от такой лжи - давление на Москву

Автор: 

путин владимир (32107) Турция (3537) Эрдоган Реджеп Тайип (947)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На полях! - було б поле для гольфу то і Трамп би завітав
показать весь комментарий
01.09.2025 16:29 Ответить
Зусилля? Які ? Попекти шавурми на російському газі?
показать весь комментарий
01.09.2025 16:29 Ответить
Фуфломіцин.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:30 Ответить
допоки )(уйло не грохнуть, ваши зусілля будуть тривати
показать весь комментарий
01.09.2025 16:32 Ответить
Згадали Кримські війни,Хотинську битву,Кримських татар,Сталіна - поплакали та розійшлися...
показать весь комментарий
01.09.2025 16:33 Ответить
Один Ердоган дупу рве за Україну - штани б не згоріли
показать весь комментарий
01.09.2025 16:34 Ответить
Та якіж вони всі паскудні ці херові "миротворці", що Трумп що Пердоган. Самі порожні заяви, а року тиснути вбивці не гидують.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:15 Ответить
Цікаво, чи Ердоган ще не змінив власної думки про те, що "Крим - це Україна"?
показать весь комментарий
01.09.2025 17:19 Ответить
 
 