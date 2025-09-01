Эрдоган на встрече с Путиным: Усилия Турции в отношении мира в Украине продолжаются

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Стороны говорили об Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации при администрации президента Турции.

"Президент Эрдоган заявил, что усилия Турции по завершению войны в Украине путем установления справедливого и прочного мира продолжаются, и что он считает, что стамбульские переговоры способствовали мирному процессу", - отметили там.

Также Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Россией "продолжают развиваться на основе взаимного уважения и общих интересов, а также что дух сотрудничества, унаследованный из прошлого, сохраняется в таких сферах, как торговля, туризм, инвестиции и энергетика".

