УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8567 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Ердогана та Путіна
834 8

Ердоган на зустрічі з Путіним: Зусилля Туреччини щодо миру в Україні тривають

Ердоган зустрівся із Путіним. Вони говорили про Україну

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Сторони говорили про Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації при адміністрації президента Туреччини.

"Президент Ердоган заявив, що зусилля Туреччини щодо завершення війни в Україні шляхом встановлення справедливого та тривалого миру тривають, і що він вважає, що стамбульські переговори сприяли мирному процесу", - зазначили там.

Також Ердоган заявив, що відносини між Туреччиною та Росією "продовжують розвиватися на основі взаємної поваги та спільних інтересів, а також що дух співпраці, успадкований з минулого, зберігається в таких сферах, як торгівля, туризм, інвестиції та енергетика".

Читайте: МЗС України про заяви Путіна на саміті ШОС: Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву

Автор: 

путін володимир (24716) Туреччина (3673) Ердоган Реджеп Таїп (980)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На полях! - було б поле для гольфу то і Трамп би завітав
показати весь коментар
01.09.2025 16:29 Відповісти
Зусилля? Які ? Попекти шавурми на російському газі?
показати весь коментар
01.09.2025 16:29 Відповісти
Фуфломіцин.
показати весь коментар
01.09.2025 16:30 Відповісти
допоки )(уйло не грохнуть, ваши зусілля будуть тривати
показати весь коментар
01.09.2025 16:32 Відповісти
Згадали Кримські війни,Хотинську битву,Кримських татар,Сталіна - поплакали та розійшлися...
показати весь коментар
01.09.2025 16:33 Відповісти
Один Ердоган дупу рве за Україну - штани б не згоріли
показати весь коментар
01.09.2025 16:34 Відповісти
Та якіж вони всі паскудні ці херові "миротворці", що Трумп що Пердоган. Самі порожні заяви, а року тиснути вбивці не гидують.
показати весь коментар
01.09.2025 17:15 Відповісти
Цікаво, чи Ердоган ще не змінив власної думки про те, що "Крим - це Україна"?
показати весь коментар
01.09.2025 17:19 Відповісти
 
 