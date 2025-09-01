Ердоган на зустрічі з Путіним: Зусилля Туреччини щодо миру в Україні тривають

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Сторони говорили про Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації при адміністрації президента Туреччини.

"Президент Ердоган заявив, що зусилля Туреччини щодо завершення війни в Україні шляхом встановлення справедливого та тривалого миру тривають, і що він вважає, що стамбульські переговори сприяли мирному процесу", - зазначили там.

Також Ердоган заявив, що відносини між Туреччиною та Росією "продовжують розвиватися на основі взаємної поваги та спільних інтересів, а також що дух співпраці, успадкований з минулого, зберігається в таких сферах, як торгівля, туризм, інвестиції та енергетика".

