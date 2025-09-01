МЗС України про заяви Путіна на саміті ШОС: Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву
Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви російського диктатора Володимира Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї щодо розпочатої війни проти України.
Про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Звичайно, "підступний Захід" спровокував "бідолашну Росію" до нападу на сусіда і скоєння сотень тисяч воєнних злочинів. Путін поступово втрачає свої неабиякі навички брехати — його одноманітні заяви стають все більш нудними", - зазначив він.
У МЗС України наголосили, що "єдиний засіб від такої брехні – це тиск на Москву".
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін вкотре звинуватив Захід у причетності до розгортання війни проти України.
Також він заявив, що "переворот" в Україні начебто спричинив розв'язання війни, а вступ України до НАТО нібито становив загрозу для Росії.
