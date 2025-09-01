МИД Украины о заявлениях Путина на саммите ШОС: Единственное средство от такой лжи - давление на Москву

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявления российского диктатора Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае о начатой войне против Украины.

Об этом спикер МИД Георгий Тихий написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, "коварный Запад" спровоцировал "бедную Россию" к нападению на соседа и совершению сотен тысяч военных преступлений. Путин постепенно теряет свои незаурядные навыки врать - его однообразные заявления становятся все более скучными", - отметил он.

В МИД Украины подчеркнули, что "единственное средство от такой лжи - это давление на Москву".

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин в очередной раз обвинил Запад в причастности к развертыванию войны против Украины.

Также он заявил, что "переворот" в Украине якобы вызвал развязывание войны, а вступление Украины в НАТО якобы представляло угрозу для России.