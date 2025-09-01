МИД Украины о заявлениях Путина на саммите ШОС: Единственное средство от такой лжи - давление на Москву
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявления российского диктатора Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае о начатой войне против Украины.
Об этом спикер МИД Георгий Тихий написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Конечно, "коварный Запад" спровоцировал "бедную Россию" к нападению на соседа и совершению сотен тысяч военных преступлений. Путин постепенно теряет свои незаурядные навыки врать - его однообразные заявления становятся все более скучными", - отметил он.
В МИД Украины подчеркнули, что "единственное средство от такой лжи - это давление на Москву".
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин в очередной раз обвинил Запад в причастности к развертыванию войны против Украины.
Также он заявил, что "переворот" в Украине якобы вызвал развязывание войны, а вступление Украины в НАТО якобы представляло угрозу для России.
Из статьи Карла Маркса "Восточная война", 1854 г.:
"Без сомнения, турецко-европейский флот сможет разрушить Севастополь и уничтожить российсский Черноморский флот; союзники в состоянии захватить и удержать Крым, занять Одессу, блокировать Азовское море и развязать руки кавказским горцам. То, что должно быть предпринято в Балтийском море, так же самоочевидно, как и то, что должно быть предпринято в Черном море: необходимо любой ценой добиться союза со Швецией; если понадобится, припугнуть Данию, развязать восстание в Финляндии путем высадки достаточного количества войск и обещания, что мир будет заключен только при условии присоединения этой провинции к Швеции. Высаженные в Финляндии войска угрожали бы Петербургу, в то время как флоты бомбардировали бы Кронштадт... Англия имеет возможность нанести удар России в ее самом уязвимом месте... Отрезанная от английского рынка, Россия через несколько месяцев подверглась бы тяжелейшим потрясениям... Россия, которой так боятся, вовсе не так опасна... Бесстыдно одобрение, притворное сочувствие или идиотское равнодушие, с которым высшие классы Европы смотрели на то, как Россия завладевает горными крепостями Кавказа... Россия поощряла Гражданскую войну в Соединенных Штатах... Уменьшилась ли опасность со стороны России?
https://youtu.be/HMCnw1jGvDc?si=bIbsyZX1EAbAjWmc