Эрдоган предложил Трампу и Путину встретиться в Турции
Турция готова принять встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hürriyet.
Когда Турция может принять Трампа и Путина
"Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу (Трампа и Путина - ред.). Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что для прекращения этой войны полезен любой диалог", - подчеркнул турецкий лидер.
По словам Эрдогана, Турция отстаивала диалог с самого начала и заявляла о возможности справедливого мира.
Эрдоган отметил, что у Анкары хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, и Турция заслужила доверие двух воюющих стран.
"Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию на благо человечества", - добавил он.
Что предшествовало?
Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
Российский диктатор Владимир Путин убежден, что его встреча с Трампом, которая должна была состояться в Будапеште, "переносится".
