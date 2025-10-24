Эрдоган предложил Трампу и Путину встретиться в Турции

Турция готова принять встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hürriyet.

Когда Турция может принять Трампа и Путина

"Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу (Трампа и Путина - ред.). Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что для прекращения этой войны полезен любой диалог", - подчеркнул турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция отстаивала диалог с самого начала и заявляла о возможности справедливого мира.

Эрдоган отметил, что у Анкары хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, и Турция заслужила доверие двух воюющих стран.

"Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию на благо человечества", - добавил он.

Что предшествовало?

Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Российский диктатор Владимир Путин убежден, что его встреча с Трампом, которая должна была состояться в Будапеште, "переносится".

