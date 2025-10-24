РУС
Эрдоган предложил Трампу и Путину встретиться в Турции

Турция готова принять встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hürriyet.

Когда Турция может принять Трампа и Путина

"Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу (Трампа и Путина - ред.). Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что для прекращения этой войны полезен любой диалог", - подчеркнул турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция отстаивала диалог с самого начала и заявляла о возможности справедливого мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет от Путина действий, а не просто разговоров, - Белый дом об отмене встречи в Будапеште

Эрдоган отметил, что у Анкары хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, и Турция заслужила доверие двух воюющих стран.

"Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию на благо человечества", - добавил он.

Читайте также: Война РФ против Украины должна немедленно прекратиться, она представляет угрозу как региональной, так и глобальной безопасности, - Фидан

Что предшествовало?

Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Российский диктатор Владимир Путин убежден, что его встреча с Трампом, которая должна была состояться в Будапеште, "переносится".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о саммите между Путиным и Трампом: Нужна подготовка. Точных сроков, обозначенных изначально, не было

Автор: 

путин владимир (32375) Турция (3551) Эрдоган Реджеп Тайип (956) Трамп Дональд (6938)
Лучше бы они у Кобзона встретились.
24.10.2025 16:42 Ответить
пуйло через Чорне море полетить? Чи в обхід???
24.10.2025 16:42 Ответить
Навіщо?

На Алясці вже раз зустрілися. І що?
24.10.2025 16:43 Ответить
Лучше бы они у Кобзона встретились.
24.10.2025 16:42 Ответить
пуйло через Чорне море полетить? Чи в обхід???
24.10.2025 16:42 Ответить
Через Грузію. Там "новиє ліца" повністю його підтримують.
24.10.2025 16:54 Ответить
Навіщо?

На Алясці вже раз зустрілися. І що?
24.10.2025 16:43 Ответить
3 пердуна ...
24.10.2025 16:54 Ответить
Ну так, Туреччина клала з пробором на Римський Статут (як і США). Тому Ердоган може взагалі, на відміну від Орбана, не менжуватись щодо ордеру на арешт розшукуваних злочинців, який дітей викрадають. І продовжувати лупитись з ним в вуста.
24.10.2025 17:06 Ответить
ще один на премію миротворця
24.10.2025 17:07 Ответить
Окупант Ердоган запропонував окупанту Трампу і окупанту *****...
Чуваки, читайте історію.
24.10.2025 17:15 Ответить
А шо, ***** у віті ****** сцикотно стало?
24.10.2025 17:18 Ответить
Ще одне падло заквакало, яке сидить на нафто і газопроводах )(уйна. Потрібно швидше розхерачувати всі ці підсанкційні заводи і підприємства поки Тампон не зняв сакнкції. Б )(уйло вже послало до Тампона своїх просітілєй щоб пощекотали йому вуха своїми язиками
24.10.2025 17:19 Ответить
Это не в Турции кацапского посла завалили и ватного летуна? Ну-ну, пущай ***** приезжает...
24.10.2025 17:26 Ответить
 
 