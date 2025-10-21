Песков о саммите между Путиным и Трампом: Нужна подготовка. Точных сроков, обозначенных изначально, не было
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных сроков проведения саммита между президентами России и США пока нет.
Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
"Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявления и американской стороны, и нашей, что на это может потребоваться время. Поэтому здесь, собственно, каких-то точных сроков, обозначенных изначально, не было", - сказал Песков.
Так Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможном отложении встречи лидеров. Он также отметил, что "на данный момент нет понимания", когда именно может состояться саммит, а обсуждение предложений по нему не может происходить "в мегафонном режиме".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Тромб не зміг (поки що ...) "уломати" Зеленського на поступки , а отже - зустріч у Будапешті втрачає будь який сенс !