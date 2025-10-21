РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
671 8

Песков о саммите между Путиным и Трампом: Нужна подготовка. Точных сроков, обозначенных изначально, не было

пєсков

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных сроков проведения саммита между президентами России и США пока нет.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявления и американской стороны, и нашей, что на это может потребоваться время. Поэтому здесь, собственно, каких-то точных сроков, обозначенных изначально, не было", - сказал Песков.

Так Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможном отложении встречи лидеров. Он также отметил, что "на данный момент нет понимания", когда именно может состояться саммит, а обсуждение предложений по нему не может происходить "в мегафонном режиме".

Автор: 

От нагуя його викладати і цитувати? - шо він такого сказав?
показать весь комментарий
21.10.2025 13:28 Ответить
Даю переклад -
- Тромб не зміг (поки що ...) "уломати" Зеленського на поступки , а отже - зустріч у Будапешті втрачає будь який сенс !
показать весь комментарий
21.10.2025 13:41 Ответить
Знав я шо це зустріч заради зустрічі - писав - витягує на світ Божий путлєра а цього вбивцю можна показувати коли він скаже - хмир/путлєр/ повішався
показать весь комментарий
21.10.2025 13:48 Ответить
Він скоро отримає премію всесвітнього пи@дуна.
показать весь комментарий
21.10.2025 13:33 Ответить
Петляє усата курва, бо немає в них отого часу,
показать весь комментарий
21.10.2025 13:36 Ответить
Тобто...Н.І.Х.У.Я. Шантаж ****** трампона стикається хоч і з гавняною але американською демократією.
показать весь комментарий
21.10.2025 13:43 Ответить
Чергове нае..лово для трампакса.
показать весь комментарий
21.10.2025 13:47 Ответить
Чекаємо відео, де путін сідає в міг-31, летить на америкою, нажимає кнопку, і з літака на голову трампу вивалюється чумадан з лайном. І трамп як дитина, купається в тому лайні...Але з короною
показать весь комментарий
21.10.2025 13:49 Ответить
 
 