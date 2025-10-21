УКР
Зустріч Трампа та Путіна
Пєсков про саміт між Путіним і Трампом: Потрібна підготовка. Точних термінів, позначених спочатку, не було

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що точних термінів проведення саміту між президентами Росії та США наразі немає.

Про це повідомляє російське агентство "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"Потрібна підготовка, серйозна підготовка. Ви чули заяви і американської сторони, і нашої, що на це може знадобитися час. Тому тут, власне, якихось точних термінів, позначених спочатку, не було", - сказав Пєсков.

Так Пєсков прокоментував повідомлення ЗМІ про можливе відкладення зустрічі лідерів. Він також зазначив, що "на цей момент немає розуміння", коли саме може відбутися саміт, а обговорення пропозицій щодо нього не може відбуватися "в мегафонному режимі".

Пєсков Дмитро путін володимир Трамп Дональд
+2
От нагуя його викладати і цитувати? - шо він такого сказав?
показати весь коментар
21.10.2025 13:28 Відповісти
Даю переклад -
- Тромб не зміг (поки що ...) "уломати" Зеленського на поступки , а отже - зустріч у Будапешті втрачає будь який сенс !
показати весь коментар
21.10.2025 13:41 Відповісти
Знав я шо це зустріч заради зустрічі - писав - витягує на світ Божий путлєра а цього вбивцю можна показувати коли він скаже - хмир/путлєр/ повішався
показати весь коментар
21.10.2025 13:48 Відповісти
Саме так: є домовленість між "трампом" і кацапнею. Тягнутимуть час, щоб не надавати нам зброю та не вводити санкції проти кацапії.

США завжди рятували це всесвітнє зло під назвою росія/ссср.
показати весь коментар
21.10.2025 14:25 Відповісти
Він скоро отримає премію всесвітнього пи@дуна.
показати весь коментар
21.10.2025 13:33 Відповісти
Петляє усата курва, бо немає в них отого часу,
показати весь коментар
21.10.2025 13:36 Відповісти
Тобто...Н.І.Х.У.Я. Шантаж ****** трампона стикається хоч і з гавняною але американською демократією.
показати весь коментар
21.10.2025 13:43 Відповісти
Чергове нае..лово для трампакса.
показати весь коментар
21.10.2025 13:47 Відповісти
Чекаємо відео, де путін сідає в міг-31, летить на америкою, нажимає кнопку, і з літака на голову трампу вивалюється чумадан з лайном. І трамп як дитина, купається в тому лайні...Але з короною
показати весь коментар
21.10.2025 13:49 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 14:19 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 14:26 Відповісти
 
 