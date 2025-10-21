1 293 11
Пєсков про саміт між Путіним і Трампом: Потрібна підготовка. Точних термінів, позначених спочатку, не було
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що точних термінів проведення саміту між президентами Росії та США наразі немає.
Про це повідомляє російське агентство "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
"Потрібна підготовка, серйозна підготовка. Ви чули заяви і американської сторони, і нашої, що на це може знадобитися час. Тому тут, власне, якихось точних термінів, позначених спочатку, не було", - сказав Пєсков.
Так Пєсков прокоментував повідомлення ЗМІ про можливе відкладення зустрічі лідерів. Він також зазначив, що "на цей момент немає розуміння", коли саме може відбутися саміт, а обговорення пропозицій щодо нього не може відбуватися "в мегафонному режимі".
- Тромб не зміг (поки що ...) "уломати" Зеленського на поступки , а отже - зустріч у Будапешті втрачає будь який сенс !
США завжди рятували це всесвітнє зло під назвою росія/ссср.