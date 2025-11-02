Туреччина готова прийняти новий раунд переговорів між делегаціями України і РФ та саміт Зеленського і Путіна, - Фідан

Туреччина готова виступити посередником у мирних перемовинах України та РФ та організувати саміт Зеленського і Путіна.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан на форумі TRT World Forum, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Що кажуть у Туреччині?

За його словами, Анкара готова прийняти четвертий раунд переговорів між делегаціями двох країн, а також потенційний саміт лідерів у Стамбулі.

Три раунди переговорів між делегаціями РФ і України в Стамбулі привели до відчутних результатів, зокрема до обміну полоненими та відновлення прямого діалогу між сторонами. Ми щиро віримо, що дипломатія залишається єдиним шляхом до мирного вирішення кризи в Україні", - заявив глава МЗС Туреччини.

Фідан підкреслив, що Туреччина й надалі підтримуватиме дипломатичні зусилля для досягнення миру та готова надати свій майданчик для прямих переговорів між Києвом і Москвою.