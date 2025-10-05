УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10545 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
2 211 16

За кілька місяців може відбутися прорив у переговорах щодо війни РФ проти України, - глава МЗС Туреччини Фідан

Фідан про переговори щодо війни в України

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, з огляду на його розмови з американськими та європейськими партнерами, у питанні переговорів щодо війни Росії проти України "через кілька місяців може відбутися прорив".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це він розповів в ефірі телеканалу TRT Haber.

Так, Фідан зауважив, що важливим поштовхом для переговорного процесу стала зустріч між російським диктатором та президентом США на Алясці.

"На цій зустрічі були порушені надзвичайно важливі питання. Російська сторона чітко і ясно виклала Трампу свої умови щодо перемир'я. Трамп потім обговорив це з президентом України та європейськими лідерами... Було обговорено, які питання можна просунути далі", – зазначив він.

За словами міністра, Туреччина паралельно продовжує переговори з усіма сторонами – Росією, Україною, США та ЄС.

Крім того, Фідан розцінює поточне посилення бойових дій не як ознаку провалу дипломатії, а як класичну військову стратегію обох сторін перед можливими переговорами.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Обидві сторони дійсно підвищують градус напруги. Бойові дії посилилися... Це є сигналом для іншої сторони. Тобто "якщо доведеться воювати, я маю для цього рішучість, волю і можливості" – такий сигнал надсилається обома сторонами" – пояснив він.

Він наголосив, що і Україна з Європою, і Росія максимально посилюють свої військові зусилля, щоб не створити враження слабкості та зміцнити свої позиції на переговорах.

Міністр вважає, що головна перешкода на шляху до миру – це доля тієї частини Донецької області, яку Росія досі не окупувала.

"Тепер вже відомо, у чому полягає проблема... Росіяни хочуть її відібрати.

Українці кажуть: "Це місце дуже важливе для нашої територіальної цілісності. Ми не можемо віддати його без бою. Якщо віддамо цю територію, це відкриє шлях до втрати інших".

Росіяни кажуть: "Ми продовжимо воювати, хай там що. Після того як захопимо цю територію, підемо далі. Тому, щоб не втратити інші території, віддайте нам цю"", - пояснив турецький міністр.

Також читайте: Єдина перепона на шляху до миру - це Путін, - глава МЗС Латвії Браже

Таким чином, з огляду на його розмови з американськими та європейськими партнерами, саме в цьому питанні "через кілька місяців може відбутися прорив".

Він додав, що "прокручує подумки деякі альтернативні варіанти, які могли б зблизити обидві сторони", але озвучити їх відмовився.

Водночас глава МЗС Туреччини порівняв ситуацію в Україні та Секторі Гази, назвавши останню "більш нагальною проблемою" через "систематичне винищення та депортацію населення".

Також читайте: Війна РФ проти України має негайно припинитися, вона становить загрозу як регіональній, так і глобальній безпеці, - Фідан

Автор: 

переговори з Росією (1458) Фідан Хакан (69) війна в Україні (6462)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Трамп уже порвав своє очко між проривами у переговорах, тепер помовкує
Хтось іще хоче ?
показати весь коментар
05.10.2025 09:45 Відповісти
+14
Заіпали ви своїми проривами
показати весь коментар
05.10.2025 09:43 Відповісти
+10
Ще один барига чужими територіями.
показати весь коментар
05.10.2025 09:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заіпали ви своїми проривами
показати весь коментар
05.10.2025 09:43 Відповісти
Трамп уже порвав своє очко між проривами у переговорах, тепер помовкує
Хтось іще хоче ?
показати весь коментар
05.10.2025 09:45 Відповісти
Що там рвати? Його очко вже давно роздовбане кацапнею.
показати весь коментар
05.10.2025 09:49 Відповісти
Ще один барига чужими територіями.
показати весь коментар
05.10.2025 09:47 Відповісти
Бо турок.
показати весь коментар
05.10.2025 09:50 Відповісти
Спочатку курдам свій схід віддайте...
показати весь коментар
05.10.2025 09:51 Відповісти
ПНХ проститутка ***********. Все що може бути через кілька місяців це ***** піде на зимнє перемир'я бо без зеленки рашисти не зможуть наступати і їм потрібно підготуватися до весняного наступу. До того ж рашисти перед самим цим перемир'ям знищать українську енергетику щоб українці сиділи зиму в руїнах без світла і не могли обстрілювати рашистські НПЗ і енергетику у відповідь через так зване перемир'я
показати весь коментар
05.10.2025 09:59 Відповісти
Кожен сам собі перекручує те як він хоче бачити результат... Ось потом і каже , тому нічого дивного
показати весь коментар
05.10.2025 09:59 Відповісти
В 2019-му році 73% виборців обрали га*дона, а його прорив стався вже в 2022-му...
показати весь коментар
05.10.2025 10:07 Відповісти
Та х... це все .Туреччину ніде ні на які площадки не беруть ось вони і стараються показати свою значимість.
показати весь коментар
05.10.2025 10:14 Відповісти
Натякає, що пуйло здохне? Інакше ніякого прориву не буде...
показати весь коментар
05.10.2025 10:34 Відповісти
Чего то вспомнилось старое."прорыв пальчевского"если кто помнит был такой хрен',лез в мэры Киева. И изображение-рваный носок, из которого выглядывает большой палец.
показати весь коментар
05.10.2025 10:34 Відповісти
Фідану б краще спрогнозувати коли ізраїльські солдати залізуть в Турцію.
Ясновидець херов.
показати весь коментар
05.10.2025 10:35 Відповісти
Це скиглиння з'явилося одразу після обвинувачень що Турція роками купує кацапську нафту. Тобто турки намагаються робити гарну пику при дуже поганій грі, намагаючись продати курник по ціні 5- зіркового готелю.
показати весь коментар
05.10.2025 10:40 Відповісти
Може відбутися,а може і не відбутися.іншого не дано.новина ні про що.
показати весь коментар
05.10.2025 10:56 Відповісти
 
 