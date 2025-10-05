За кілька місяців може відбутися прорив у переговорах щодо війни РФ проти України, - глава МЗС Туреччини Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, з огляду на його розмови з американськими та європейськими партнерами, у питанні переговорів щодо війни Росії проти України "через кілька місяців може відбутися прорив".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це він розповів в ефірі телеканалу TRT Haber.

Так, Фідан зауважив, що важливим поштовхом для переговорного процесу стала зустріч між російським диктатором та президентом США на Алясці.

"На цій зустрічі були порушені надзвичайно важливі питання. Російська сторона чітко і ясно виклала Трампу свої умови щодо перемир'я. Трамп потім обговорив це з президентом України та європейськими лідерами... Було обговорено, які питання можна просунути далі", – зазначив він.

За словами міністра, Туреччина паралельно продовжує переговори з усіма сторонами – Росією, Україною, США та ЄС.

Крім того, Фідан розцінює поточне посилення бойових дій не як ознаку провалу дипломатії, а як класичну військову стратегію обох сторін перед можливими переговорами.

"Обидві сторони дійсно підвищують градус напруги. Бойові дії посилилися... Це є сигналом для іншої сторони. Тобто "якщо доведеться воювати, я маю для цього рішучість, волю і можливості" – такий сигнал надсилається обома сторонами" – пояснив він.

Він наголосив, що і Україна з Європою, і Росія максимально посилюють свої військові зусилля, щоб не створити враження слабкості та зміцнити свої позиції на переговорах.

Міністр вважає, що головна перешкода на шляху до миру – це доля тієї частини Донецької області, яку Росія досі не окупувала.

"Тепер вже відомо, у чому полягає проблема... Росіяни хочуть її відібрати.

Українці кажуть: "Це місце дуже важливе для нашої територіальної цілісності. Ми не можемо віддати його без бою. Якщо віддамо цю територію, це відкриє шлях до втрати інших".

Росіяни кажуть: "Ми продовжимо воювати, хай там що. Після того як захопимо цю територію, підемо далі. Тому, щоб не втратити інші території, віддайте нам цю"", - пояснив турецький міністр.

Таким чином, з огляду на його розмови з американськими та європейськими партнерами, саме в цьому питанні "через кілька місяців може відбутися прорив".

Він додав, що "прокручує подумки деякі альтернативні варіанти, які могли б зблизити обидві сторони", але озвучити їх відмовився.

Водночас глава МЗС Туреччини порівняв ситуацію в Україні та Секторі Гази, назвавши останню "більш нагальною проблемою" через "систематичне винищення та депортацію населення".

