Через несколько месяцев может произойти прорыв в переговорах по войне РФ против Украины, - глава МИД Турции Фидан

Фидан о переговорах по войне в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, учитывая его разговоры с американскими и европейскими партнерами, в вопросе переговоров по войне России против Украины "через несколько месяцев может произойти прорыв".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом он рассказал в эфире телеканала TRT Haber.

Так, Фидан отметил, что важным толчком для переговорного процесса стала встреча между российским диктатором и президентом США на Аляске.

"На этой встрече были затронуты чрезвычайно важные вопросы. Российская сторона четко и ясно изложила Трампу свои условия по перемирию. Трамп затем обсудил это с президентом Украины и европейскими лидерами... Было обсуждено, какие вопросы можно продвинуть дальше", - отметил он.

По словам министра, Турция параллельно продолжает переговоры со всеми сторонами - Россией, Украиной, США и ЕС.

Кроме того, Фидан расценивает текущее усиление боевых действий не как признак провала дипломатии, а как классическую военную стратегию обеих сторон перед возможными переговорами.

"Обе стороны действительно повышают градус напряжения. Боевые действия усилились... Это является сигналом для другой стороны. То есть "если придется воевать, я имею для этого решимость, волю и возможности" - такой сигнал посылается обеими сторонами", - пояснил он.

Он отметил, что и Украина с Европой, и Россия максимально усиливают свои военные усилия, чтобы не создать впечатление слабости и укрепить свои позиции на переговорах.

Министр считает, что главное препятствие на пути к миру - это судьба той части Донецкой области, которую Россия до сих пор не оккупировала.

"Теперь уже известно, в чем заключается проблема... Россияне хотят ее отобрать.

Украинцы говорят: "Это место очень важно для нашей территориальной целостности. Мы не можем отдать его без боя. Если отдадим эту территорию, это откроет путь к потере других".

Россияне говорят: "Мы продолжим воевать, как бы там ни было. После того как захватим эту территорию, пойдем дальше. Поэтому, чтобы не потерять другие территории, отдайте нам эту"", - пояснил турецкий министр.

Таким образом, учитывая его разговоры с американскими и европейскими партнерами, именно в этом вопросе "через несколько месяцев может произойти прорыв".

Он добавил, что "прокручивает в уме некоторые альтернативные варианты, которые могли бы сблизить обе стороны", но озвучить их отказался.

В то же время глава МИД Турции сравнил ситуацию в Украине и Секторе Газа, назвав последнюю "более насущной проблемой" из-за "систематического истребления и депортации населения".

переговоры с Россией (1340) Фидан Хакан (66) война в Украине (6414)
+13
Трамп уже порвав своє очко між проривами у переговорах, тепер помовкує
Хтось іще хоче ?
показать весь комментарий
05.10.2025 09:45 Ответить
+12
Заіпали ви своїми проривами
показать весь комментарий
05.10.2025 09:43 Ответить
+9
Ще один барига чужими територіями.
показать весь комментарий
05.10.2025 09:47 Ответить
Заіпали ви своїми проривами
показать весь комментарий
05.10.2025 09:43 Ответить
Трамп уже порвав своє очко між проривами у переговорах, тепер помовкує
Хтось іще хоче ?
показать весь комментарий
05.10.2025 09:45 Ответить
Що там рвати? Його очко вже давно роздовбане кацапнею.
показать весь комментарий
05.10.2025 09:49 Ответить
Ще один барига чужими територіями.
показать весь комментарий
05.10.2025 09:47 Ответить
Бо турок.
показать весь комментарий
05.10.2025 09:50 Ответить
Спочатку курдам свій схід віддайте...
показать весь комментарий
05.10.2025 09:51 Ответить
ПНХ проститутка ***********. Все що може бути через кілька місяців це ***** піде на зимнє перемир'я бо без зеленки рашисти не зможуть наступати і їм потрібно підготуватися до весняного наступу. До того ж рашисти перед самим цим перемир'ям знищать українську енергетику щоб українці сиділи зиму в руїнах без світла і не могли обстрілювати рашистські НПЗ і енергетику у відповідь через так зване перемир'я
показать весь комментарий
05.10.2025 09:59 Ответить
Кожен сам собі перекручує те як він хоче бачити результат... Ось потом і каже , тому нічого дивного
показать весь комментарий
05.10.2025 09:59 Ответить
В 2019-му році 73% виборців обрали га*дона, а його прорив стався вже в 2022-му...
показать весь комментарий
05.10.2025 10:07 Ответить
Та х... це все .Туреччину ніде ні на які площадки не беруть ось вони і стараються показати свою значимість.
показать весь комментарий
05.10.2025 10:14 Ответить
Натякає, що пуйло здохне? Інакше ніякого прориву не буде...
показать весь комментарий
05.10.2025 10:34 Ответить
Чего то вспомнилось старое."прорыв пальчевского"если кто помнит был такой хрен',лез в мэры Киева. И изображение-рваный носок, из которого выглядывает большой палец.
показать весь комментарий
05.10.2025 10:34 Ответить
Фідану б краще спрогнозувати коли ізраїльські солдати залізуть в Турцію.
Ясновидець херов.
показать весь комментарий
05.10.2025 10:35 Ответить
Це скиглиння з'явилося одразу після обвинувачень що Турція роками купує кацапську нафту. Тобто турки намагаються робити гарну пику при дуже поганій грі, намагаючись продати курник по ціні 5- зіркового готелю.
показать весь комментарий
05.10.2025 10:40 Ответить
Може відбутися,а може і не відбутися.іншого не дано.новина ні про що.
показать весь комментарий
05.10.2025 10:56 Ответить
 
 