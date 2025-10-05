Через несколько месяцев может произойти прорыв в переговорах по войне РФ против Украины, - глава МИД Турции Фидан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, учитывая его разговоры с американскими и европейскими партнерами, в вопросе переговоров по войне России против Украины "через несколько месяцев может произойти прорыв".

Так, Фидан отметил, что важным толчком для переговорного процесса стала встреча между российским диктатором и президентом США на Аляске.

"На этой встрече были затронуты чрезвычайно важные вопросы. Российская сторона четко и ясно изложила Трампу свои условия по перемирию. Трамп затем обсудил это с президентом Украины и европейскими лидерами... Было обсуждено, какие вопросы можно продвинуть дальше", - отметил он.

По словам министра, Турция параллельно продолжает переговоры со всеми сторонами - Россией, Украиной, США и ЕС.

Кроме того, Фидан расценивает текущее усиление боевых действий не как признак провала дипломатии, а как классическую военную стратегию обеих сторон перед возможными переговорами.

"Обе стороны действительно повышают градус напряжения. Боевые действия усилились... Это является сигналом для другой стороны. То есть "если придется воевать, я имею для этого решимость, волю и возможности" - такой сигнал посылается обеими сторонами", - пояснил он.

Он отметил, что и Украина с Европой, и Россия максимально усиливают свои военные усилия, чтобы не создать впечатление слабости и укрепить свои позиции на переговорах.

Министр считает, что главное препятствие на пути к миру - это судьба той части Донецкой области, которую Россия до сих пор не оккупировала.

"Теперь уже известно, в чем заключается проблема... Россияне хотят ее отобрать.

Украинцы говорят: "Это место очень важно для нашей территориальной целостности. Мы не можем отдать его без боя. Если отдадим эту территорию, это откроет путь к потере других".

Россияне говорят: "Мы продолжим воевать, как бы там ни было. После того как захватим эту территорию, пойдем дальше. Поэтому, чтобы не потерять другие территории, отдайте нам эту"", - пояснил турецкий министр.

Таким образом, учитывая его разговоры с американскими и европейскими партнерами, именно в этом вопросе "через несколько месяцев может произойти прорыв".

Он добавил, что "прокручивает в уме некоторые альтернативные варианты, которые могли бы сблизить обе стороны", но озвучить их отказался.

В то же время глава МИД Турции сравнил ситуацию в Украине и Секторе Газа, назвав последнюю "более насущной проблемой" из-за "систематического истребления и депортации населения".

