Единственное препятствие на пути к миру - это Путин, - глава МИД Латвии Браже

На пути к миру препятствием является только Россия и российский диктатор Владимир Путин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сказала глава МИД Латвии Байба Браже.

"Есть только одна преграда на пути к миру - это Россия и президент Путин. Это уже понятно президенту Трампу, США и давно понятно европейцам. Принудить Россию к мирным переговорам - наша общая задача", - отметила Браже.

По ее словам, для этого нужно политическое, экономическое, военное давление на Россию и долговременная поддержка сильной, устойчивой, демократической Украины.

"Мы давно выступаем не только за замораживание, но и за конфискацию российских активов и использование их для поддержки Украины. Опять же, политические заявления важны, но для воплощения этого в жизнь нужна практическая работа, и это потребует определенного времени", - добавила глава МИД Латвии.

