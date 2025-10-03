Єдина перепона на шляху до миру - це Путін, - глава МЗС Латвії Браже

На шляху до миру перешкодою є лише Росія та російський диктатор Володимир Путін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу сказала глава МЗС Латвії Байба Браже.

"Є лише одна перепона на шляху до миру – це Росія і президент Путін. Це вже зрозуміло президентові Трампу, США і давно зрозуміло європейцям. Примусити Росію до мирних переговорів – наше спільне завдання", - зазначила Браже.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

За її словами, для цього потрібен політичний, економічний, військовий тиск на Росію й довготривала підтримка сильної, стійкої, демократичної України.

"Ми давно виступаємо не лише за замороження, а й за конфіскацію російських активів і використання їх для підтримки України. Знову ж таки, політичні заяви важливі, але для втілення цього в життя потрібна практична робота, і це потребуватиме певного часу", - додала глава МЗС Латвії.

Також читайте: НАТО потребує чітких процедур для збиття російських літаків-порушників, "червоні лінії" не допомагають, - глава МЗС Латвії Браже