Єдина перепона на шляху до миру - це Путін, - глава МЗС Латвії Браже
На шляху до миру перешкодою є лише Росія та російський диктатор Володимир Путін.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу сказала глава МЗС Латвії Байба Браже.
"Є лише одна перепона на шляху до миру – це Росія і президент Путін. Це вже зрозуміло президентові Трампу, США і давно зрозуміло європейцям. Примусити Росію до мирних переговорів – наше спільне завдання", - зазначила Браже.
За її словами, для цього потрібен політичний, економічний, військовий тиск на Росію й довготривала підтримка сильної, стійкої, демократичної України.
"Ми давно виступаємо не лише за замороження, а й за конфіскацію російських активів і використання їх для підтримки України. Знову ж таки, політичні заяви важливі, але для втілення цього в життя потрібна практична робота, і це потребуватиме певного часу", - додала глава МЗС Латвії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зручно вмикати дурепу, але результат імпотенції заходу - на долоні. Щоденні безпілотники в ЄС, ру літаки в небі, і брудні памперси європейців - замість тисячі слів. Поки 140 мільйонів хлопчиків в трусіках і вісь зла готуються перемагати Захід , наївні євро-чиновники сподіваються, що треба піднажати і змусити 1 людину все закінчити.