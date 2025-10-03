УКР
Єдина перепона на шляху до миру - це Путін, - глава МЗС Латвії Браже

Браже про мир і Путіна

На шляху до миру перешкодою є лише Росія та російський диктатор Володимир Путін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу сказала глава МЗС Латвії Байба Браже.

"Є лише одна перепона на шляху до миру – це Росія і президент Путін. Це вже зрозуміло президентові Трампу, США і давно зрозуміло європейцям. Примусити Росію до мирних переговорів – наше спільне завдання", - зазначила Браже.

За її словами, для цього потрібен політичний, економічний, військовий тиск на Росію й довготривала підтримка сильної, стійкої, демократичної України.

"Ми давно виступаємо не лише за замороження, а й за конфіскацію російських активів і використання їх для підтримки України. Знову ж таки, політичні заяви важливі, але для втілення цього в життя потрібна практична робота, і це потребуватиме певного часу", - додала глава МЗС Латвії.

Кеп
03.10.2025 19:37 Відповісти
та похерізм всього світу, еврогеїв та наглосаксів в першу чергу
03.10.2025 19:51 Відповісти
лише одна перепона?

зручно вмикати дурепу, але результат імпотенції заходу - на долоні. Щоденні безпілотники в ЄС, ру літаки в небі, і брудні памперси європейців - замість тисячі слів. Поки 140 мільйонів хлопчиків в трусіках і вісь зла готуються перемагати Захід , наївні євро-чиновники сподіваються, що треба піднажати і змусити 1 людину все закінчити.
03.10.2025 19:54 Відповісти
Ви мабуть прочитали лише заголовок, який придумали журналісти. А глава МЗС Латвії Браже сказала, що на шляху до миру перешкодою є лише Росія та російський диктатор Володимир Путін.
03.10.2025 20:15 Відповісти
Не только *****. Все кацапы.
03.10.2025 20:19 Відповісти
 
 