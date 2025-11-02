РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Переговоры в Турции
614 3

Турция готова принять новый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ и саммит Зеленского и Путина, - Фидан

Хакан Фидан

Турция готова выступить посредником в мирных переговорах Украины и РФ и организовать саммит Зеленского и Путина.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на форуме TRT World Forum, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Что говорят в Турции?

По его словам, Анкара готова принять четвертый раунд переговоров между делегациями двух стран, а также потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За несколько месяцев может произойти прорыв в переговорах по войне РФ против Украины, - глава МИД Турции Фидан

Три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле привели к ощутимым результатам, в частности к обмену пленными и возобновлению прямого диалога между сторонами. Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем к мирному разрешению кризиса в Украине", - заявил глава МИД Турции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль уже не планирует контролировать все четыре области, теперь речь идет только о двух регионах, - Фидан

Фидан подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать дипломатические усилия для достижения мира и готова предоставить свою площадку для прямых переговоров между Киевом и Москвой.

Автор: 

переговоры (5173) Турция (3555) Фидан Хакан (67)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Туреччина ради знижки на газ готова приймати в усі отвори і в усіх позах
показать весь комментарий
02.11.2025 10:29 Ответить
Посредники з Туреччини, як із собачого хвоста сито.
показать весь комментарий
02.11.2025 11:30 Ответить
 
 