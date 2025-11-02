Турция готова принять новый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ и саммит Зеленского и Путина, - Фидан
Турция готова выступить посредником в мирных переговорах Украины и РФ и организовать саммит Зеленского и Путина.
Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на форуме TRT World Forum, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Что говорят в Турции?
По его словам, Анкара готова принять четвертый раунд переговоров между делегациями двух стран, а также потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.
Три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле привели к ощутимым результатам, в частности к обмену пленными и возобновлению прямого диалога между сторонами. Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем к мирному разрешению кризиса в Украине", - заявил глава МИД Турции.
Фидан подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать дипломатические усилия для достижения мира и готова предоставить свою площадку для прямых переговоров между Киевом и Москвой.
