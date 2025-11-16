РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9403 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Переговоры в Турции
1 704 14

Переговоры Украины и России неизбежны, они могут состояться в Турции, - Фидан

Фидан: Переговоры Украины и России неизбежны, и они могут состояться в Турции

Война между Украиной и Россией в конечном итоге завершится переговорами. Турция может стать площадкой для переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью каналу A Haber, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Война переживает свою худшую точку"

По словам турецкого министра, последствия полномасштабной войны РФ против Украины ощутимы во всем мире. Поэтому, по его мнению, пришло время искать путь к прекращению боевых действий – и сделать это можно только за столом переговоров.

"Я думаю, что эта война сейчас переживает свою худшую точку. Потому что обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры. Теперь это превратилось в войну дронов. Никто никуда не может двигаться, продвигаются только те, кто не считается с потерями", - сказал Фидан.

Он отметил, что российские "достижения" на фронте стоили им огромных потерь, поэтому России стоит задуматься о мире.

По мнению Фидана, проблема заключается в том, что ни одна из сторон не хочет публично заявлять о готовности к диалогу, чтобы не выглядеть слабой.

Читайте также: Эрдоган предложил Трампу и Путину встретиться в Турции

Переговоры могут состояться в Турции

Впрочем, глава турецкого МИД все же считает, что переговоры неизбежны.

"Война должна закончиться. Мы считаем переговоры неизбежными. Лично я считаю, что переговоры возобновятся. Конечно, мы не можем вдаваться в подробности. Это может произойти в Турции, это может произойти где-то еще, но я верю, что этот мир точно наступит", - добавил Фидан.

Читайте также: Турция готова принять новый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ и саммит Зеленского и Путина, - Фидан

Автор: 

переговоры (5174) Турция (3558) Фидан Хакан (68)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Яке значення має що заявив якийсь турецький Фідан якомусь каналу?
показать весь комментарий
16.11.2025 01:21 Ответить
+4
М¥дило турецьке поки триндів, забув, хто агресор.
показать весь комментарий
16.11.2025 01:29 Ответить
+4
"ваші люди скінчатся раніш, ніж в нас з'явиться совість і ми перестанемо фінансувати ваше знищення, тож здавайтеся!" Ось який справжній сенс заяв песвної грпи країн, включно з Туреччиною!
показать весь комментарий
16.11.2025 01:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
турки мріють скрізь настригти собі поітичних купонів.
показать весь комментарий
16.11.2025 01:17 Ответить
Яке значення має що заявив якийсь турецький Фідан якомусь каналу?
показать весь комментарий
16.11.2025 01:21 Ответить
турки ви бл* ді ,вже переговори на своєму майданчіку у Стамбулі з зеленським 🤡 андонієм проводили, їдіть лісом ...хітродупі....
показать весь комментарий
16.11.2025 01:22 Ответить
Я розумію, що кацапи просять по "своїх каналах" але ж Фідан...бути шестіркою *********** для турка не дуже красиво.🤮
показать весь комментарий
16.11.2025 01:25 Ответить
М¥дило турецьке поки триндів, забув, хто агресор.
показать весь комментарий
16.11.2025 01:29 Ответить
Можуть, якщо Туреччина буде існувати до того часу.
показать весь комментарий
16.11.2025 01:49 Ответить
Звідки невігласу знати, що цій війні мінімум більше років ніж Туреччині.
показать весь комментарий
16.11.2025 01:55 Ответить
"ваші люди скінчатся раніш, ніж в нас з'явиться совість і ми перестанемо фінансувати ваше знищення, тож здавайтеся!" Ось який справжній сенс заяв песвної грпи країн, включно з Туреччиною!
показать весь комментарий
16.11.2025 01:52 Ответить
Ні, не буде. Війна має лише військове рішення.
показать весь комментарий
16.11.2025 03:25 Ответить
Х.... і переговори? Наївний або просто на чергування. Його попередник колись виражався про гопоту пряміше-вони приїхали в Стамбул укладати договір про капітуляцію.
показать весь комментарий
16.11.2025 03:27 Ответить
Османам не слід забувати, що як мінімум 250 років кремлівські завжди тораторять - Дарданелли наши по праву прєдков. На переговорах Гітлера і Молотова в листопаді 1940 ( підведення підсумків Пакта) камєнная задніца Молотов заявив ПРО умови приєднання СРСР до Тройствєнного союзу - Болгарії наша, на Дарденеллах база ВМФ, Сахалін наш. Перший і єдиний раз кремлівські мрійники уклали мирний договір не з позиції сили - Ризький, тому його текст до цього часу недоступний на болотах. Так що це просто чергова фраза від османів.
показать весь комментарий
16.11.2025 03:56 Ответить
Якщо Путін і піде на переговори то в нього лише один сценарій, чеченський. Але три роки, як по Чечні, не чекатиме, а піде знову значно раніше
показать весь комментарий
16.11.2025 04:40 Ответить
Вирішувати це буде виключно військово-політичне керівництво України. Але у патріотів інша думка
показать весь комментарий
16.11.2025 07:48 Ответить
Переговори начебто і потрібні, та хто туди поїде. Із нинішньої керівної політичної щобли нікому не можна довіряти.
показать весь комментарий
16.11.2025 08:15 Ответить
 
 