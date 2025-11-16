Переговоры Украины и России неизбежны, они могут состояться в Турции, - Фидан

Война между Украиной и Россией в конечном итоге завершится переговорами. Турция может стать площадкой для переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью каналу A Haber, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Война переживает свою худшую точку"

По словам турецкого министра, последствия полномасштабной войны РФ против Украины ощутимы во всем мире. Поэтому, по его мнению, пришло время искать путь к прекращению боевых действий – и сделать это можно только за столом переговоров.

"Я думаю, что эта война сейчас переживает свою худшую точку. Потому что обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры. Теперь это превратилось в войну дронов. Никто никуда не может двигаться, продвигаются только те, кто не считается с потерями", - сказал Фидан.

Он отметил, что российские "достижения" на фронте стоили им огромных потерь, поэтому России стоит задуматься о мире.

По мнению Фидана, проблема заключается в том, что ни одна из сторон не хочет публично заявлять о готовности к диалогу, чтобы не выглядеть слабой.

Переговоры могут состояться в Турции

Впрочем, глава турецкого МИД все же считает, что переговоры неизбежны.

"Война должна закончиться. Мы считаем переговоры неизбежными. Лично я считаю, что переговоры возобновятся. Конечно, мы не можем вдаваться в подробности. Это может произойти в Турции, это может произойти где-то еще, но я верю, что этот мир точно наступит", - добавил Фидан.

