Переговоры Украины и России неизбежны, они могут состояться в Турции, - Фидан
Война между Украиной и Россией в конечном итоге завершится переговорами. Турция может стать площадкой для переговоров.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью каналу A Haber, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Война переживает свою худшую точку"
По словам турецкого министра, последствия полномасштабной войны РФ против Украины ощутимы во всем мире. Поэтому, по его мнению, пришло время искать путь к прекращению боевых действий – и сделать это можно только за столом переговоров.
"Я думаю, что эта война сейчас переживает свою худшую точку. Потому что обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры. Теперь это превратилось в войну дронов. Никто никуда не может двигаться, продвигаются только те, кто не считается с потерями", - сказал Фидан.
Он отметил, что российские "достижения" на фронте стоили им огромных потерь, поэтому России стоит задуматься о мире.
По мнению Фидана, проблема заключается в том, что ни одна из сторон не хочет публично заявлять о готовности к диалогу, чтобы не выглядеть слабой.
Переговоры могут состояться в Турции
Впрочем, глава турецкого МИД все же считает, что переговоры неизбежны.
"Война должна закончиться. Мы считаем переговоры неизбежными. Лично я считаю, что переговоры возобновятся. Конечно, мы не можем вдаваться в подробности. Это может произойти в Турции, это может произойти где-то еще, но я верю, что этот мир точно наступит", - добавил Фидан.
