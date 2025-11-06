Є "певний прогрес" у завершенні війни в Україні. Врегулюємо після Гази, - Віткофф

Сполучені Штати зосередяться на завершенні війни Росії проти України після того, як врегулюють конфлікт в Газі.

Про це заявив спецпосланник президента США Стів Віткофф на Американському бізнес-форумі в Маямі, інформує Цензор.НЕТ.

США бачать деякий прогрес

За його словами, у врегулюванні війни в Україні є "певний прогрес" і цей конфлікт "потрібно врегулювати наступним" після Гази.

"Це важливий крок. Нам належить виконати велику роботу щодо протоколів безпеки для України. Технічні команди повинні провести безліч обговорень на низовому рівні, перш ніж до них доєднаються керівники", - сказав Віткофф.

Спецпредставник Трампа додав, що глава Білого дому "постійно стежить" за темою врегулювання війни в Україні.

Що передувало

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що спецпредставник Білого дому Стів Віткофф отримав запрошення відвідати Україну з офіційним візитом.

