Путін у глибині душі розуміє, що не зможе виграти війну проти України, - Келлог

Келлог: Росія не переможе Україну у війні

Російський диктатор Володимир Путін розуміє, що йому не вдасться здобути перемогу у війні проти України. 

Про це заявив спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог на Варшавському форумі з питань безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Коментуючи війну РФ проти України, посадовець наголосив, що Кремль "не виграє цю війну".

"Я думаю, що, ймовірно, в глибині душі він [Путін] усвідомлює, що не зможе перемогти. Для нього це програшна боротьба у довгостроковій перспективі. Цього не станеться", - сказав Келлог.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні забрала понад мільйон життів, її треба завершити, - Келлог

За словами генерала, кінцева мета — всім варто звернути увагу на збереження суверенітету України, на припинення війни та вбивства.

"Треба дивитися на це з погляду українців і того, як вони хочуть зупинити цю війну. Треба досягти перемир'я чи миру, а зараз варто тиснути на росіян, щоб Путін ухвалив рішення.

Війна в Україні набагато масштабніша і довша, ніж багато хто припускав на початку. Її складність, людські втрати й тривалість нагадують події, які Європа не бачила з часів Другої світової війни, наголосив Зупинка війни — передусім гуманітарний пріоритет. Україна вже відбила спроби захопити ключові міста: Київ, Харків, Одесу; але, на жаль, частина територій залишається окупованою — зокрема Крим та значні частини Донбасу й півдня", - додав спецпредставник Трампа.

Коментуючи можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа з Путіним, Келлог сказав, що шлях до таких переговорів лежить через підвищення ціни війни для Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче завершити війну до кінця 2025 року. Ми готові до будь-яких переговорів, - Сибіга

Кіт, витягни його глибину душі на..й і викинь її свиням !!!

.
показати весь коментар
30.09.2025 16:04 Відповісти
І кого турбує душа тварини,покидька *****,щоб він здох,зовсім.зараз,разом з кацапами.
показати весь коментар
30.09.2025 16:12 Відповісти
у кровожерливого ***** хіба є душа?
показати весь коментар
30.09.2025 16:05 Відповісти
Та нічого він не розуміє. Типовий психопат, для якого сам процес вбивств за його бажанням куди вище якихось кінцевих досягнень.
показати весь коментар
30.09.2025 16:05 Відповісти
Кіт правий !
Уйло роздуміє що програв,

але концерт Кабздона для рашки маст гоу !

.
показати весь коментар
30.09.2025 16:08 Відповісти
Я так думаю,нічого він не розуміє.
показати весь коментар
30.09.2025 16:05 Відповісти
Здох ще один путінєц - Каротічь. Кабздон зрадів.
показати весь коментар
30.09.2025 16:06 Відповісти
душа в хкуйла?? Ти містер. вмієш казки писати
показати весь коментар
30.09.2025 16:06 Відповісти
Брехня !
***** бачить відсутність , для України , допомоги від США і впевнений у своїй перемозі . Більше того , заяви про якесь "збереження суверенітету України,(в яких кордонах ?!) на припинення війни та вбивства..." - лише підкріплюють його впевненість !
показати весь коментар
30.09.2025 16:07 Відповісти
я гадаю, що в путіна від душі залишилась сама глибина...
показати весь коментар
30.09.2025 16:08 Відповісти
В нього немає душі. Він- сатана.
показати весь коментар
30.09.2025 16:08 Відповісти
УХ ТИ ПЛЯТЬ ЗНАТО ДУШІ ЗЛОЧИНЦЯ НА РУКАХ КОТРОГО МІЛЬЙОНИ ЛЮДСЬКИХ ЖИТТІВ...
показати весь коментар
30.09.2025 16:09 Відповісти
у глибині чого?
рєзіновой попи?
показати весь коментар
30.09.2025 16:13 Відповісти
 
 