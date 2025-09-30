Путін у глибині душі розуміє, що не зможе виграти війну проти України, - Келлог
Російський диктатор Володимир Путін розуміє, що йому не вдасться здобути перемогу у війні проти України.
Про це заявив спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог на Варшавському форумі з питань безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Коментуючи війну РФ проти України, посадовець наголосив, що Кремль "не виграє цю війну".
"Я думаю, що, ймовірно, в глибині душі він [Путін] усвідомлює, що не зможе перемогти. Для нього це програшна боротьба у довгостроковій перспективі. Цього не станеться", - сказав Келлог.
За словами генерала, кінцева мета — всім варто звернути увагу на збереження суверенітету України, на припинення війни та вбивства.
"Треба дивитися на це з погляду українців і того, як вони хочуть зупинити цю війну. Треба досягти перемир'я чи миру, а зараз варто тиснути на росіян, щоб Путін ухвалив рішення.
Війна в Україні набагато масштабніша і довша, ніж багато хто припускав на початку. Її складність, людські втрати й тривалість нагадують події, які Європа не бачила з часів Другої світової війни, наголосив Зупинка війни — передусім гуманітарний пріоритет. Україна вже відбила спроби захопити ключові міста: Київ, Харків, Одесу; але, на жаль, частина територій залишається окупованою — зокрема Крим та значні частини Донбасу й півдня", - додав спецпредставник Трампа.
Коментуючи можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа з Путіним, Келлог сказав, що шлях до таких переговорів лежить через підвищення ціни війни для Росії.
Уйло роздуміє що програв,
але концерт Кабздона для рашки маст гоу !
***** бачить відсутність , для України , допомоги від США і впевнений у своїй перемозі . Більше того , заяви про якесь "збереження суверенітету України,(в яких кордонах ?!) на припинення війни та вбивства..." - лише підкріплюють його впевненість !
рєзіновой попи?