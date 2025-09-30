Путин в глубине души понимает, что не сможет выиграть войну против Украины, - Келлог
Российский диктатор Владимир Путин понимает, что ему не удастся одержать победу в войне против Украины.
Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог на Варшавском форуме по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Комментируя войну РФ против Украины, чиновник подчеркнул, что Кремль "не выиграет эту войну".
"Я думаю, что, вероятно, в глубине души он [Путин] осознает, что не сможет победить. Для него это проигрышная борьба в долгосрочной перспективе. Этого не произойдет", - сказал Келлог.
По словам генерала, конечная цель - всем стоит обратить внимание на сохранение суверенитета Украины, на прекращение войны и убийств.
"Надо смотреть на это с точки зрения украинцев и того, как они хотят остановить эту войну. Надо достичь перемирия или мира, а сейчас стоит давить на россиян, чтобы Путин принял решение.
Война в Украине гораздо масштабнее и длиннее, чем многие предполагали в начале. Ее сложность, человеческие потери и продолжительность напоминают события, которые Европа не видела со времен Второй мировой войны. Остановка войны - прежде всего гуманитарный приоритет. Украина уже отбила попытки захватить ключевые города: Киев, Харьков, Одессу; но, к сожалению, часть территорий остается оккупированной - в частности Крым и значительные части Донбасса и юга", - добавил спецпредставитель Трампа.
Комментируя возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа с Путиным, Келлог сказал, что путь к таким переговорам лежит через повышение цены войны для России.
Уйло роздуміє що програв,
але концерт Кабздона для рашки маст гоу !
***** бачить відсутність , для України , допомоги від США і впевнений у своїй перемозі . Більше того , заяви про якесь "збереження суверенітету України,(в яких кордонах ?!) на припинення війни та вбивства..." - лише підкріплюють його впевненість !
рєзіновой попи?
Росіяни заглушили всю американську зброю на GPS уже 2,5 роки, попадає 1 із 10. Єдина перевага на фронті втрачена давним давно.
Фронт тримається на укр. дронах, американці давно втратили контроль над війною зато пафосу багато.
Вся надія на наш вітчизняний укр. ВПК, нічого від США кардинального уже не чекаємо.