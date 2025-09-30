РУС
Путин в глубине души понимает, что не сможет выиграть войну против Украины, - Келлог

Келлог: Россия не победит Украину в войне

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что ему не удастся одержать победу в войне против Украины.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог на Варшавском форуме по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Комментируя войну РФ против Украины, чиновник подчеркнул, что Кремль "не выиграет эту войну".

"Я думаю, что, вероятно, в глубине души он [Путин] осознает, что не сможет победить. Для него это проигрышная борьба в долгосрочной перспективе. Этого не произойдет", - сказал Келлог.

По словам генерала, конечная цель - всем стоит обратить внимание на сохранение суверенитета Украины, на прекращение войны и убийств.

"Надо смотреть на это с точки зрения украинцев и того, как они хотят остановить эту войну. Надо достичь перемирия или мира, а сейчас стоит давить на россиян, чтобы Путин принял решение.

Война в Украине гораздо масштабнее и длиннее, чем многие предполагали в начале. Ее сложность, человеческие потери и продолжительность напоминают события, которые Европа не видела со времен Второй мировой войны. Остановка войны - прежде всего гуманитарный приоритет. Украина уже отбила попытки захватить ключевые города: Киев, Харьков, Одессу; но, к сожалению, часть территорий остается оккупированной - в частности Крым и значительные части Донбасса и юга", - добавил спецпредставитель Трампа.

Комментируя возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа с Путиным, Келлог сказал, что путь к таким переговорам лежит через повышение цены войны для России.

путин владимир (32240) Келлог Кит (233) война в Украине (6348)
+4
Здох ще один путінєц - Каротічь. Кабздон зрадів.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:06 Ответить
+3
Кіт, витягни його глибину душі на..й і викинь її свиням !!!

.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:04 Ответить
+3
душа в хкуйла?? Ти містер. вмієш казки писати
показать весь комментарий
30.09.2025 16:06 Ответить
Кіт, витягни його глибину душі на..й і викинь її свиням !!!

.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:04 Ответить
І кого турбує душа тварини,покидька *****,щоб він здох,зовсім.зараз,разом з кацапами.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:12 Ответить
Для Пуйла така в'ялотекуча війна-засіб політичного і фізичного виживання, бо якщо війну зупинити, в лаптєногих повиснуть питання: за що ми воювали?, де результати війни?, де Київ за три дні? А поскільки Пуйло зібрався жити до 150 років, війна триватиме ще довго.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:45 Ответить
у кровожерливого ***** хіба є душа?
показать весь комментарий
30.09.2025 16:05 Ответить
Значить ніхрена пуйло не розуміє, бо як може бути глибина того, чого нема? І це дійсно так - воно ще вірить в перемогу кацапстана і надіється на "рюськоє авось".... Це незмінна кацапська традиція.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:29 Ответить
Та нічого він не розуміє. Типовий психопат, для якого сам процес вбивств за його бажанням куди вище якихось кінцевих досягнень.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:05 Ответить
Кіт правий !
Уйло роздуміє що програв,

але концерт Кабздона для рашки маст гоу !

.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:08 Ответить
Я так думаю,нічого він не розуміє.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:05 Ответить
Здох ще один путінєц - Каротічь. Кабздон зрадів.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:06 Ответить
душа в хкуйла?? Ти містер. вмієш казки писати
показать весь комментарий
30.09.2025 16:06 Ответить
Брехня !
***** бачить відсутність , для України , допомоги від США і впевнений у своїй перемозі . Більше того , заяви про якесь "збереження суверенітету України,(в яких кордонах ?!) на припинення війни та вбивства..." - лише підкріплюють його впевненість !
показать весь комментарий
30.09.2025 16:07 Ответить
я гадаю, що в путіна від душі залишилась сама глибина...
показать весь комментарий
30.09.2025 16:08 Ответить
В нього немає душі. Він- сатана.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:08 Ответить
УХ ТИ ПЛЯТЬ ЗНАТО ДУШІ ЗЛОЧИНЦЯ НА РУКАХ КОТРОГО МІЛЬЙОНИ ЛЮДСЬКИХ ЖИТТІВ...
показать весь комментарий
30.09.2025 16:09 Ответить
у глибині чого?
рєзіновой попи?
показать весь комментарий
30.09.2025 16:13 Ответить
Американцям би поскромніше бути.

Росіяни заглушили всю американську зброю на GPS уже 2,5 роки, попадає 1 із 10. Єдина перевага на фронті втрачена давним давно.

Фронт тримається на укр. дронах, американці давно втратили контроль над війною зато пафосу багато.

Вся надія на наш вітчизняний укр. ВПК, нічого від США кардинального уже не чекаємо.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:20 Ответить
душі? а він смішний. Може ще й в Бога вірить
показать весь комментарий
30.09.2025 16:26 Ответить
Душа в пуйла є як і у всіх людей тільки дуже чорна і грішна. Нічого хорошого чи святого в глибині такої душі не може бути... Швидше б така душа відділилася від тіла і потрапила б до пекла! Туди їй дорога!
показать весь комментарий
30.09.2025 16:35 Ответить
***** это поняло давно, когда начало предлагать украинским военным брать всё в свои руки ...а сейчас крыса ботексная просто в капкане...
показать весь комментарий
30.09.2025 16:32 Ответить
Скажена собака нічого не думає. Її мозок вражений хворобою. Тому скажена собака буде кидатися на всіх без будь яких причин поки її не пристрелять.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:41 Ответить
Душа у куйла? Помиляєтесь, душу та совість виколупали касаби, своїм раболіпством, у главі з шаманом куйндяєм! Як що, воно там було, чєкіст однак!
показать весь комментарий
30.09.2025 16:45 Ответить
 
 