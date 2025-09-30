Путин в глубине души понимает, что не сможет выиграть войну против Украины, - Келлог

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что ему не удастся одержать победу в войне против Украины.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог на Варшавском форуме по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Комментируя войну РФ против Украины, чиновник подчеркнул, что Кремль "не выиграет эту войну".

"Я думаю, что, вероятно, в глубине души он [Путин] осознает, что не сможет победить. Для него это проигрышная борьба в долгосрочной перспективе. Этого не произойдет", - сказал Келлог.

По словам генерала, конечная цель - всем стоит обратить внимание на сохранение суверенитета Украины, на прекращение войны и убийств.

"Надо смотреть на это с точки зрения украинцев и того, как они хотят остановить эту войну. Надо достичь перемирия или мира, а сейчас стоит давить на россиян, чтобы Путин принял решение.

Война в Украине гораздо масштабнее и длиннее, чем многие предполагали в начале. Ее сложность, человеческие потери и продолжительность напоминают события, которые Европа не видела со времен Второй мировой войны. Остановка войны - прежде всего гуманитарный приоритет. Украина уже отбила попытки захватить ключевые города: Киев, Харьков, Одессу; но, к сожалению, часть территорий остается оккупированной - в частности Крым и значительные части Донбасса и юга", - добавил спецпредставитель Трампа.

Комментируя возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа с Путиным, Келлог сказал, что путь к таким переговорам лежит через повышение цены войны для России.

