Война в Украине унесла более миллиона жизней, ее нужно завершить, - Келлог

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог подчеркнул, что США хотят остановить крупнейшую наземную войну в Европе со времен Второй мировой.

Келлог подчеркнул, что нынешнее противостояние является "войной промышленного масштаба", где счет идет не на тысячи, а на сотни тысяч погибших.

Он напомнил, что Россия покинула Афганистан после потери 18 тысяч военных, а США вышли из Вьетнама после 65 тысяч погибших.

"Сейчас речь идет об уровне потерь с обеих сторон, который превысил миллион. Это потрясающе. Поэтому я считаю, что эту войну нужно как-то завершить", - подытожил спецпредставитель.

