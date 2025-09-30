РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9762 посетителя онлайн
Новости Прекращение войны
1 205 19

Война в Украине унесла более миллиона жизней, ее нужно завершить, - Келлог

Келлог о прекращении войны

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог подчеркнул, что США хотят остановить крупнейшую наземную войну в Европе со времен Второй мировой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Келлог подчеркнул, что нынешнее противостояние является "войной промышленного масштаба", где счет идет не на тысячи, а на сотни тысяч погибших.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Он напомнил, что Россия покинула Афганистан после потери 18 тысяч военных, а США вышли из Вьетнама после 65 тысяч погибших.

"Сейчас речь идет об уровне потерь с обеих сторон, который превысил миллион. Это потрясающе. Поэтому я считаю, что эту войну нужно как-то завершить", - подытожил спецпредставитель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры США с Беларусью имели целью коммуникацию с Путиным, - Келлог

Автор: 

Келлог Кит (233) война в Украине (6348)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Її потрібно було якось зупиняти в 2022, або краще не допускати.
показать весь комментарий
30.09.2025 12:25 Ответить
+7
тебе теж мама стоячи родила? З головою в порядку? війни не завершують, в них перемагають або програють з наслідками: концтабори, розстріли, рабство...
показать весь комментарий
30.09.2025 12:30 Ответить
+6
коли *********** та надпотужною американською зброєю ЗСУ влуплять по ********** - отоді ця війна ***** буде закінчена
показать весь комментарий
30.09.2025 12:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Її потрібно було якось зупиняти в 2022, або краще не допускати.
показать весь комментарий
30.09.2025 12:25 Ответить
З 2014 року, московити втратили у війні проти Мирної України, майже 2.000.000 орків!
показать весь комментарий
30.09.2025 12:33 Ответить
так треба було не ржати в 2019
все ж закономірне
показать весь комментарий
30.09.2025 12:38 Ответить
Твой босс сказать воевать дебил. Теперь ты хочешь стать хуторским юродивым?
показать весь комментарий
30.09.2025 12:26 Ответить
Потяг, стій! Раз-два!
показать весь комментарий
30.09.2025 12:26 Ответить
таким людоедам как ***** по барабану 1 миллион погиб или 50 милионов
показать весь комментарий
30.09.2025 12:26 Ответить
коли *********** та надпотужною американською зброєю ЗСУ влуплять по ********** - отоді ця війна ***** буде закінчена
показать весь комментарий
30.09.2025 12:28 Ответить
Представник в Україні стада цинічних підорів.
показать весь комментарий
30.09.2025 12:29 Ответить
Це екзистенційна війна, тож Він не розуміє, залишиться лише одна країна на карті, або Україна, або підарашка
показать весь комментарий
30.09.2025 12:29 Ответить
тебе теж мама стоячи родила? З головою в порядку? війни не завершують, в них перемагають або програють з наслідками: концтабори, розстріли, рабство...
показать весь комментарий
30.09.2025 12:30 Ответить
цю війну потрібно якось завершити

якось?
вже більше пів року рудий жадібний недоумок, давить на українців капітуляцією.
отак, потрібно завершити?
чи, надати україні всю необхідну зброю з гіркою, та об'явити ембарго на країну терориста?
показать весь комментарий
30.09.2025 12:36 Ответить
Хто дасть зброю таким командувачам, які можуть тільки просрати все на світі. Ну і набивати власні кишені.
показать весь комментарий
30.09.2025 13:04 Ответить
зараз вийде зеля і скаже що загиблих українців всього то 30 тисяч
а відданих ворогу територій мізер
недоумки такі знищили Україну яку ми знали
показать весь комментарий
30.09.2025 12:39 Ответить
Так, 30 тис. українців і 970 тис. росіян. Зараз Путін побачить ці цифри, заплаче і убіжить.
показать весь комментарий
30.09.2025 12:48 Ответить
Щоб Світ хотів закінчення війни
Це можна було зробити ще у 2022 році....
А так для всіх них це Стурбованість.
показать весь комментарий
30.09.2025 12:56 Ответить
З ким про щось домовлятися, з нацистами? Бульбаші також стали нацистами, хоча вони крім імперії нічого спільного не мають з мокшами.
показать весь комментарий
30.09.2025 12:57 Ответить
то завершіть вже якось
показать весь комментарий
30.09.2025 13:11 Ответить
а то далі гарних слів і набридливих промов не доходить
показать весь комментарий
30.09.2025 13:14 Ответить
 
 