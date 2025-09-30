1 205 19
Война в Украине унесла более миллиона жизней, ее нужно завершить, - Келлог
Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог подчеркнул, что США хотят остановить крупнейшую наземную войну в Европе со времен Второй мировой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
Келлог подчеркнул, что нынешнее противостояние является "войной промышленного масштаба", где счет идет не на тысячи, а на сотни тысяч погибших.
Он напомнил, что Россия покинула Афганистан после потери 18 тысяч военных, а США вышли из Вьетнама после 65 тысяч погибших.
"Сейчас речь идет об уровне потерь с обеих сторон, который превысил миллион. Это потрясающе. Поэтому я считаю, что эту войну нужно как-то завершить", - подытожил спецпредставитель.
все ж закономірне
якось?
вже більше пів року рудий жадібний недоумок, давить на українців капітуляцією.
отак, потрібно завершити?
чи, надати україні всю необхідну зброю з гіркою, та об'явити ембарго на країну терориста?
а відданих ворогу територій мізер
недоумки такі знищили Україну яку ми знали
Це можна було зробити ще у 2022 році....
А так для всіх них це Стурбованість.